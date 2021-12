Avere il vento in poppa è il sogno di tutti i viaggiatori, dalle tre caravelle di Cristoforo Colombo in poi. Certo, non tutti però hanno la fortuna di poter solcare i mari e gli oceani.

La vita è di per sé uno dei viaggi più incredibili che ogni persona umana deve affrontare. Avere, dunque, il vento in poppa per superare eventuali problemi o semplicemente per vivere meglio.

L’oroscopo ci dice che per questo mese di dicembre ci sono dei segni che avranno non la fortuna, ma proprio il vento in poppa. La loro vita sarà trasportata in avanti da una forza irresistibile come l’amore o un affetto. Infatti, non Sagittario e Toro ma questi segni vivranno dicembre con il vento in poppa

Scorpione

Il primo segno che vivrà il mese di dicembre con il vento in poppa è lo Scorpione. Di natura estremamente taciturno e introverso, lo Scorpione avrà la possibilità di limare questo lato un po’ ruvido del carattere. Mantenere troppo a lungo un segreto non è sempre una cosa positiva, in special modo se questo segreto ci danneggia.

Ecco, a dicembre lo Scorpione avrà modo di liberarsi di alcuni segreti, siano essi di natura personale o professionale. Soprattutto, ricomincerà a vivere, a correre e a slanciarsi verso un futuro pieno di possibilità.

Si prospettano delle vacanze molto interessanti, sia per il posto sia per le persone con cui si passeranno. Attenzione, però, il posto potrebbe anche essere tranquillamente la casa di proprietà, abbellita con qualche acquisto natalizio.

Non Sagittario e Toro ma questi segni vivranno dicembre con il vento in poppa

I Pesci godranno di un momento molto favorevole grazie soprattutto alla posizione della luna. Starà infatti allo zenit e questa combinazione renderà i Pesci ancora più determinati e ambiziosi di raggiungere i propri obiettivi e perseguire i propri interessi.

In particolare, tutto ciò sarà possibile perché gli amici o i partner dei Pesci riscopriranno il valore di queste persone. Di conseguenza, offriranno loro più tempo, più energie e più attenzioni. Naturalmente, per delle persone sensibili come i Pesci, tutti questi fattori porteranno ad un aumento importante dell’autostima. Perciò i Pesci si ricorderanno del loro valore e ricomincerano a fare delle scelte importanti.

Approfondimento

Ecco perché questi segni dell’oroscopo hanno così difficoltà a farsi capire in amore.