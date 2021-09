Abitare in una grande città, magari un piccolo appartamento, non vuol dire privarsi della compagnia di un gatto. Un animale domestico ha solo effetti positivi nella casa: può far compagnia al single o può aiutare a educare i bambini a rispettare gli animali. Le accortezze da seguire non sono molte per mantenere il felino felice e in salute.

Ma proprio la tipologia dell’abitazione, se posizionata soprattutto ad un piano alto, può nascondere dei pericoli per i nostri piccoli amici pelosi. Ci sono, quindi, alcune precauzioni da prendere se si abita in un appartamento e si ha un animale domestico.

La loro agilità e curiosità possono essere armi a doppio taglio

Se si vive in un piccolo appartamento, arredarlo al meglio e creare spazio per il nostro amico non è semplice. Viste le piccole dimensioni dell’immobile il posto migliore per la lettiera del micio, ad esempio, è il terrazzo così da evitare cattivi odori per casa. Ma è proprio nel balcone che si nasconde il grande pericolo.

Come risaputo i gatti, soprattutto i più giovani, sono incuriositi da tutto ciò che si muove. Non c’è posto migliore del balcone per afferrare foglie svolazzanti o insetti sui cornicioni. Ma l’inesperienza o i riflessi rallentati possono far precipitare il povero gatto di sotto.

La loro bravura nell’atterrare può salvarli senza conseguenza fino ad un massimo di 10 metri; oltre questa soglia i danni saranno ben più gravi. In qualsiasi caso il gatto va sempre portato al pronto soccorso veterinario, perché il problema potrebbe essere interno e non visibile.

Precauzioni da prendere se si abita in un appartamento e si ha un animale domestico

Questo, sicuramente, non deve spaventare o costringere il padrone a non far uscire il gatto. Il felino deve poter prendere aria fuori e guardare il mondo che lo circonda. L’importante è prendere questi piccoli accorgimenti così da far vivere in sicurezza lui e stare tranquilli noi.

Ringhiere troppo larghe risulterebbero un “aiuto” per far cadere di sotto il felino, vanno quindi chiuse con delle reti. Conoscendo le caratteristiche del gatto è consigliabile usare reti antigraffio e che in cima si ribaltino verso l’interno del terrazzo. Così facendo anche la loro capacità di arrampicata sarà limitata, evitando che riesca ad arrivare sul cornicione e aumentare le sue possibilità di caduta.

Un ulteriore consiglio riguardante gli infissi. Alcuni appartamenti dispongono di finestre con apertura a ribalta e se il gatto, attratto dall’esterno, cerca di saltarle può rischiare seriamente di rimanere incastrato. Ragion per cui montare in queste finestre delle zanzariere può risultare un’ottima soluzione.

