Chi possiede un felino è sicuramente al corrente dei danni che può arrecare alle stoffe presenti all’interno dell’abitazione. Poltrone, tende, coperte ma anche porte e arredi in legno sono tra le loro superfici preferite per rifarsi le unghie.

La soluzione più immediata, ma anche più costosa, è quella di recarsi in un qualsiasi negozio di animali e chiedere consigli. Invece, con questo articolo, vedremo come costruire un tiragraffi economico per evitare che i nostri gatti rovinino mobili e divani.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Con una spesa davvero ridicola e pochissimo tempo richiesto, costruiremo, divertendoci, un utile “quadro” per evitare la rovina della nostra casa.

Perché i gatti si fanno le unghie?

Una risposta che forse non conoscono tutti, nemmeno i proprietari o gli amanti dei gatti. Il primo motivo è, forse, quello che tutti immaginano: per renderle più affilate rimuovendo gli strati vecchi.

Un secondo motivo “meno famoso” è per segnalare il territorio. Dalle ghiandole presenti nei loro polpastrelli esce un caratteristico odore, dovuto dai feromoni, che segnala la loro presenza e la loro supremazia.

Inoltre, questa pratica aiuta il gatto a scaricare lo stress e rilassarsi. Se notiamo, infatti, quando si rifà le unghie ne approfitta anche per stiracchiarsi.

Avere degli artigli ben affilati li rende più sicuri nel compiere tutte le azioni che caratterizzano i felini, come arrampicarsi, saltare e predare.

Come costruire un tiragraffi economico per evitare che i nostri gatti rovinino mobili e divani

Ribadendo la semplicità di esecuzione è possibile far partecipare alla costruzione anche i bambini così da educarli nel fai da te e nel risparmio. Tutto quello che serve è forse già presente in casa altrimenti, con pochi euro, è facilissimo da reperire.

Per la costruzione di 2 quadri tiragraffi occorre:

2 cornici di legno;

1 pezzetto di moquette;

4 viti da legno.

Dalle cornici rimuovere vetro e cartone interno, quest’ultimo ci tornerà poi utile nel prossimo passaggio. Tagliare la moquette della stessa dimensione della cornice, usando come modello il cartone, un taglierino o un paio di forbici. Mettere all’interno delle 2 cornici i pezzi di stoffa precedentemente tagliati e richiuderle. Fissare poi il quadretto con le 2 viti, disponendole in diagonale, su 2 angoli della cornice.

I tiragraffi sono pronti, non resta che trovare le stanze ideali dove appenderli. Suggerimento finale è quello di attaccarli al muro ad un’altezza ideale e confortevole, per far sì che il nostro gatto sia comodo mentre si rifarà le unghie.