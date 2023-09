Altro che sanità pubblica, ecco quanto hanno speso Diletta Leotta e Chiara Ferragni per partorire in una struttura privata

In Italia alla sanità pubblica, si affianca anche la sanità privata, assai più costosa. Ecco quanto costa affittare una stanza privata in ospedale per un intervento o anche per partorire.

Se devi ricoverarti in ospedale per un intervento chirurgico o anche solo per partorire, potresti desiderare di avere un po’ di privacy e di comfort. Per questo motivo, molte persone scelgono di affittare una stanza privata in ospedale, dove possono godere di maggiori spazi, servizi e attenzioni. Ma quanto costa questa scelta? E quali sono i criteri per accedere a una stanza privata in ospedale?

Anche 10.000 euro per un parto in clinica privata

Molti ospedali in Italia, prevedono il ricovero a pagamento. Con questa soluzione tutte le prestazioni sanitarie, il vitto e l’alloggio, erogate dalla struttura, sono a carico del paziente. Il costo di una stanza privata in ospedale dipende da diversi fattori, come la struttura sanitaria, il tipo di prestazione erogata, la durata del soggiorno.

Di recente ha fatto scalpore la notizia che Diletta Leotta ha speso circa 10.000 euro per partire in una famosissima clinica del Nord Italia. Stessa cifra spesa da Chiara Ferragni per il parto del primo figlio in stanza a pagamento con ostetrica privata. Una scelta che sempre più donne decidono di seguire.

Altro che sanità pubblica, ecco quanto costa una stanza privata in ospedale

Ma al di là del parto, chi deve subire una operazione quanto potrebbe spendere se decide di prendere una stanza privata? In generale, si può dire che il costo medio di una stanza privata in ospedale in Italia si aggira intorno ai 150/200 euro al giorno. Si parla di media perché ci sono delle notevoli differenze tra le varie realtà.

In genere nelle Regioni del Nord Italia il costo medio di una stanza privata in ospedale è superiore a quella cifra, mentre nel Sud Italia la spesa è inferiore. Ovviamente in alcune strutture sanitarie più prestigiose e richieste, il costo sale. Non è una eccezione che nelle cliniche private più rinomate una stanza privata può arrivare a costare anche a 500 euro al giorno.

Come si accede a una stanza privata in ospedale?

Per accedere a una stanza privata in ospedale bisogna innanzitutto verificare se la struttura sanitaria prescelta dispone di questa possibilità. Infatti, non tutti gli ospedali offrono stanze private ai propri pazienti. Occorre, poi, prenotare la stanza privata in ospedale con sufficiente anticipo. Ovviamente andranno presentati tutti i documenti necessari per il ricovero. L’unica differenza è che la degenza avverrà in stanze private dotate di maggiore confort.

Altro che sanità pubblica, una stanza privata in ospedale ovviamente offre molti vantaggi. Per esempio consente di avere un rapporto più diretto e personalizzato con il personale sanitario, che può dedicare più tempo e attenzione al paziente. Dal punto di vista personale, una stanza privata in ospedale offre una maggiore privacy e tranquillità, permettendo al paziente di riposare meglio. Inoltre si possono ricevere le visite dei familiari e degli amici senza limitazioni orarie.

Inoltre, una stanza privata in ospedale offre diversi servizi e comfort che rendono il soggiorno più piacevole e confortevole. Per esempio la televisione, la poltrona letto per l’accompagnatore, il menu personalizzato ed altri servizi. Se non fosse per un motivo di salute, sarebbe po’ come stare in un hotel per una vacanza di lusso.