Dove vive Claudia Gerini a Roma: un appartamento che ha molta classe e personalità, proprio come lei

È una delle attrici più amate d’Italia, in coppia con Verdone ha fatto divertire milioni di italiani. Mai banale, tanta cultura, amante dell’arte, lei è una vera romana. Ha esordito nello spettacolo a 13 anni e grazie alla sua lunga carriera ha potuto permettersi di realizzare i suoi sogni. Tra cui una bellissima casa a Roma.

Vive sulla Cassia Claudia Gerini, in un meraviglioso appartamento con terrazza e vista sul verde ma anche sul Cupolone. Verso quella città che l’ha vista protagonista di numerosi film e in cui viaggiano tanti suoi ricordi. E per sentirsi bambina ha fatto montare in terrazza un’altalena. Ci si divertiranno le 2 figlie, potremmo pensare. E invece no, è proprio a lei che l’altalena serve per diventare subito felice e tornare indietro nel tempo.

Claudia è una donna moderna, una madre amorevole e una grande professionista. Sono tutte qualità che in un certo qual modo il suo appartamento riprende. Conserva moltissimi oggetti che documentano il passato, tiene ai 2 barboncini che fanno parte della famiglia. La sua natura da diva è rappresentata da una bellissima scarpiera che si trova in camera da letto. La casa è ricca di arredi e di elementi interessanti.

La sua oasi di pace

Dove vive Claudia Gerini a Roma? Vive nei pressi del Parco di Veio, una bellissima zona verde sulla Cassia. All’interno dell’appartamento si trovano colori e forme variegate, opere d’arte appese ai quadri e collezioni di chitarre su un piedistallo. Tanti libri e e ritratti artistici ma anche un caminetto con le colonne doriche. Lo sguardo è catturato dall’open space che comprende zona studio e zona pranzo. Naturalmente ci sono anche le camerette delle figlie.

L’appartamento è ideale per trascorrere del tempo con la famiglia, tempo che la Gerini deve amministrare al meglio visti i tanti impegni di lavoro. Lei è richiestissima e non può fermarsi. La carriera impone sacrifici e i fan attendono sempre di vederla sul grande schermo oppure in televisione. Meno presente sui social, l’appartamento è visibile grazie agli scatti che lei stessa ha postato su Instagram. L’ha chiamata oasi di pace e nido d’amore per far capire quanto sia importante per lei il suo rifugio arredato su misura. La sua personalità è visibile in ogni angolo della casa.

È amata da critica e pubblico è non è semplice al giorno d’oggi. Romana de Roma come si dice nella Capitale, non poteva vivere che in un appartamento che fosse stimolante ma che regalasse serenità. Di fronte al verde e alla natura di cui poter godere allontanandosi dal caos del centro. I tantissimi ricordi dei film sono sparsi qua e là, lei raramente butta via qualcosa, ma vivendo nello spettacolo da anni è facile immaginare la quantità di cimeli che è riuscita a collezionare.

E in più ama tantissimo le candele, anche se evita di accendere le sue preferite che conserva con gelosia. Ha fatto più di 80 film a cui vanno aggiunti gli spettacoli e le produzioni televisive. Una star che lavora a ritmi d’altri tempi per calmare quella sua passione, quel fuoco sacro che il cinema continua ad alimentare negli anni. Il suo ultimo film si intitola L’ordine del tempo e la regista è Liliana Cavani. Il film ha partecipato fuori concorso alla Mostra di Venezia. La Cavani non faceva un film dal 2002 e per il suo rientro ha scelto proprio la Gerini. Una coppia d’oro del cinema italiano.