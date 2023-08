L’isola mediterranea paradiso segreto dei VIP, perfetta per vacanze low cost a settembre

C’è un’isola del Mediterraneo che sta diventando sempre più meta di VIP. Un luogo incantevole a settembre, un paradiso a prezzi accessibili, stranamente ignorato dalla maggior parte degli italiani.

Siamo abituati a pensare a settembre come a mese autunnale. In realtà questo è un mese estivo per due terzi e solamente il 21 settembre inizia l’autunno. Quindi le prime due settimane si settembre sono adatte per fare una vacanza al mare, specialmente in luoghi ideali a fine dell’estate. Mentre la folla estiva si dirige altrove, settembre è mese perfetto per scoprire bellissime destinazioni affollate e costose in agosto.

L’isola mediterranea paradiso segreto sempre più amato dalle celebrità

La Corsica è splendida in settembre. Le temperature accoglienti, le giornate soleggiate, offrono un’esperienza autunnale indimenticabile in questa isola. È il motivo per cui quest’isola è preferita per le vacanze, anche in settembre, da un numero crescente di celebrità. Scelgono la Corsica imprenditori, manager, figure importanti dello spettacolo, della cultura dello sport.

Le temperature miti di settembre in Corsica sono un vero vantaggio per i viaggiatori. Con una media di 24 gradi, è possibile godere delle spiagge senza il caldo eccessivo dell’estate. Le serate fresche rendono le passeggiate romantiche e piacevoli. Questo clima piacevole offre un’esperienza rilassante, senza la folla estiva. Qui non c’è il turismo di massa della Sardegna, eppure la Corsica dista solamente 45 minuti di barca dalla Costa Smeralda

Quanto si spende per una settimana in Corsica a settembre

Tutta la Corsica è splendida ed è difficile indicare un tratto di costa più bello degli altri. Tuttavia, per chi non ha mai visitato quest’isola, come destinazione balneare a settembre potrebbe scegliere Porto Vecchio. Questa zona incantevole offre il mix ideale di relax e avventura con le sue spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Qui le spiagge, normalmente affollate in estate, diventano tranquilli rifugi di pace in settembre.

L’isola mediterranea paradiso segreto dei VIP ha anche un altro vantaggio. Sono tariffe ridotte di molte strutture ricettive, senza compromettere la qualità del soggiorno. Per esempio chi ama la tranquillità potrebbe desiderare un residence ad un albergo. Al momento della scrittura dell’articolo abbiamo scoperto un’offerta dal 13 al 20 settembre, a Bastia in un residence a 333 euro per persona. Ma l’offerta comprende anche il traghetto con auto andata e ritorno da Livorno. La struttura è fronte mare.

Settembre un mese da riscoprire per le vacanze

Chi preferisce l’hotel, a Porto Vecchio può soggiornare per una settimana, dal 3 al 10 settembre, anche con meno di 1.000 euro a stanza. Anche se mediamente per una vacanza di 7 notti in un albergo 3 o 4 stelle, la spesa si aggira attorno ai 1.200 euro.

Se stai pianificando una vacanza autunnale, la Corsica a settembre è un’opzione da considerare seriamente, ma non è l’unica soluzione. Per esempio si possono fare le vacanze a settembre nelle Maldive d’Italia a soli 232 euro a persona per 7 notti.