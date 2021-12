Il periodo più bello dell’anno sta per arrivare e in molti si staranno preparando per le feste natalizie.

Manca una settimana al Natale e questo porterà tantissime persone a cercare di capire quale outfit scegliere per pranzi, cene ed eventi. Oltre all’abbigliamento, però, le più attente si attiveranno anche per scegliere la manicure più adatta al periodo natalizio.

Le unghie e le mani sono quasi sicuramente una delle parti del corpo che più attirano l’attenzione degli altri.

Delle mani e delle unghie ben curate quasi sicuramente, a primo impatto, daranno un’impressione migliore.

Questo vale sia per uomini che per donne, per quanto non sia sicuramente questo a dare valore ad una persona.

L’occhio vuole la sua parte anche se riuscire a sfoggiare sempre mani molto curate non è semplice. Il Natale può essere un’occasione per dare una sistemata alle unghie scegliendo manicure particolari e scintillanti.

Cosa scegliere

Di solito per le festività natalizie in molte scelgono il colore rosso magari abbinato a dei glitter o a delle decorazioni.

Sicuramente, il rosso in tutte le sue tonalità dal più acceso allo scuro è perfetto per il Natale. Chi non lo ama particolarmente potrà scegliere il rosso scuro o burgundy, meno impegnativo ma ugualmente scenografico.

Chi ha le unghie più lunghe, poi, potrà sfoggiare anche manicure bicolori con la french manicure in diagonale.

Una delle tendenze di questo autunno era stata, appunto, una french manicure diversa dal solito e realizzata al contrario.

Per l’inverno, quindi, la french va scelta in diagonale con un accostamento di colori come il rosso e il rosa o il rosa e il bianco.

Altro che rosso ecco il colore di smalto che sta spopolando per unghie eleganti anche a 60 anni

Ma il colore più elegante e, soprattutto, senza tempo e perfetto a tutte le età è il nero. Il nero molte lo ritengono troppo cupo per le festività natalizie ma non è assolutamente così.

Una manicure nera regalerà subito eleganza e ricercatezza e sarà perfetta da sfoggiare sia a Natale che a Capodanno.

Chi vuole rendere le mani più natalizie potrà scegliere di decorare le unghie con brillantini, magari su un solo dito per dare luminosità.

In alternativa le stesse decorazioni che si possono utilizzare sul rosso saranno perfette anche sul colore nero.

Si potrà scegliere secondo il proprio gusto personale, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Dai fiocchi di neve ai pupazzi passando per gli alberi di Natale, le renne e le stelle.

Anche la french manicure classica sarà ottima abbinando al nero glitter argento o color oro.

Quindi, altro che rosso ecco il colore di smalto che sta spopolando per unghie eleganti anche a 60 anni.