Ogni Natale si rinnova la tradizione della preparazione dei biscotti. A volte propendiamo per la tradizione con ricette di famiglia ma altre volte siamo alla ricerca di nuovi dolci da proporre ad amici e parenti. Questa è la ricetta ideale da provare.

Oltre a omini di pan di zenzero e dolcetti alla cannella, prepariamo questi biscotti austriaci della principessa Sissi

Friabili, morbidi, invitanti, mai stucchevoli, i biscotti Linzer sono una garanzia di successo. La storia di questi biscotti è assai dibattuta. Indubbiamente i biscotti Linzer ereditano parte della ricetta dall’ancor più celebre torta omonima. Sembra infatti, che la principessa Sissi facesse preparare questi biscotti dal suo pasticcere ungherese di fiducia. Lo chef Jozef Dobos, inventore della famosa torta Dobos appunto, ha lasciato degli scritti con la ricetta dell’epoca.

Questi dolcetti con la marmellata sono anche noti come occhi di bue. Si tratta di due biscotti di frolla sovrapposti con al centro un buco da cui si intravede lo strato di marmellata, guarniti da zucchero a velo a pioggia.

Ingredienti dei Linzer Cookies

250 grammi di farina 00;

100 grammi di zucchero a velo;

200 grammi di burro;

150 grammi di nocciole finemente tritate;

1 cucchiaio di cannella;

1 uovo medio;

un pizzico di cardamomo o chiodi di garofano in polvere.;

marmellata per la farcitura;

1 pizzico di sale.

Occorre però fare alcune precisazioni. Come sempre sulle ricette antiche si animano dibattiti e si creano diverse scuole di pensiero. Questa è una ricetta di fine 1600, quindi possiamo immaginare quanto sia antica la diatriba pasticcera. Al posto delle nocciole tritate in molti utilizzano le mandorle. A livello di gusto non vi sarà un grande cambiamento. Poi c’è la vexata quaestio della marmellata. Marmellata di ribes o di lampone? Possiamo in questo caso rifarci alla ricetta dell’omonima torta che prevede la marmellata di Ribes. Infine un’ultima questione da chiarire: Gelatina o Marmellata? Dipende dal gusto personale, per evitare i granuli dei frutti di bosco, meglio optare per la gelatina. Se vogliamo però dare colore ai nostri biscotti austriaci possiamo utilizzare qualsiasi tipo di marmellata. Vediamo ora però il procedimento!

Preparazione

Prendiamo il burro a temperatura ambiente e montiamolo con lo zucchero a velo tramite lo sbattitore elettrico. Su una spianatoia mettiamo la farina, le nocciole tritate, la cannella, cardamomo e il sale. Facciamo un cratere al centro dove metteremo l’uovo. Iniziamo ad impastare con le mani e aggiungiamo il burro con lo zucchero amalgamati in precedenza. Mettiamo in frigorifero per una trentina di minuti. Stendiamo l’impasto su un foglio di carta forno.

Tagliamo biscotti tutti della stessa forma. Se scegliamo formine diverse ricordiamoci che dobbiamo sempre farne una coppia. Uno dei due biscotti della coppia dovrà avere un buco al centro. Possiamo ad esempio, utilizzare delle formine a stella di due diverse dimensioni. Inforniamo per 8/10 minuti a 200°. Infine la farcitura. In Austria usano questo trucco per non far fuoriuscire la marmellata dai lati: si farcisce in due tempi. Prima scalderemo la marmellata a bagnomaria per renderla omogenea e facilmente spalmabile. Il primo step consiste nello spennellare la marmellata sul biscotto senza buco. Poi si sovrappone il secondo biscotto con il buco e ora il secondo step. Con una sacca da pasticcere riempiamo il foro centrale. Quando sono freddi spolveriamo con lo zucchero a velo

