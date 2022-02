Mai provate chiacchiere al cioccolato così leggere e gustose con soli 3 ingredienti e pronte in 5 minuti

In questo periodo di Carnevale, denso di tradizioni folkloristiche ma soprattutto culinarie, si imbandiscono le tavole di ricche prelibatezze.

Tra tutte le ricette di piatti ricercati c’è questa versione della lasagna leggera ed invitante da preparare come da tradizione il martedì grasso. Ma anche i peperoni grigliati sul fuoco o cotti al forno, spellati e conciati all’insalata con aglio e olio.

Oltre a questi piatti spettacolari, non potranno mancare ogni genere di dolce, come le chiacchiere al cioccolato mai provate prima o magari dei dolci spettacolari.

Una preparazione semplice che renderà questo dolce leggero, pieno di bolle, da far venire l’acquolina in bocca

Questa ricetta è davvero straordinaria e comprende solo 3 ingredienti tra cui il cacao per ottenere un impasto al cioccolato spettacolare. La lavorazione è davvero semplice e con dei piccoli suggerimenti, si otterranno delle chiacchiere fragranti, leggere e con tante bolle.

Ingredienti

200 gr farina;

50 gr di cacao amaro;

200 gr mascarpone;

olio di semi d’arachide o di girasole per friggere;

zucchero a velo per decorare.

Procedimento

Per realizzare l’impasto delle chiacchiere si può utilizzare un’impastatrice planetaria, le fruste elettriche con il gancio adatto per gli impasti o direttamente a mano. In quest’ultimo caso bisognerà servirsi inizialmente di una ciotola abbastanza larga ed agevole per impastare e successivamente del piano da lavoro.

Iniziare dal mascarpone che potrà essere leggermente lavorato per renderlo ben cremoso. Questo segreto eviterà la formazione di grumi nel prossimo passaggio. Adesso inserire pian piano la farina miscelata precedentemente con il cacao ed iniziare ad impastare.

Quando la farina con il cacao sarà perfettamente amalgamata, prendere l’impasto e continuare ad impastarlo sul piano da lavoro. Testando con mano possiamo capire se occorre aggiungere ancora della farina per ottenere un impasto non appiccicoso ma bensì elastico e morbido.

Dopodiché prendere l’impasto, fare la forma di una palla, avvolgerlo nella pellicola per alimenti e lasciarlo riposare per almeno 30 minuti.

Successivamente, l’impasto sarà pronto e perfetto per la lavorazione. Quindi stenderlo su un piano leggermente infarinato formando un rettangolo e fare le pieghe per circa 6 volte prendendo i lembi più lunghi ripiegandoli al centro.

Arrivati fin qui, con l’aiuto di un mattarello stendere la pasta sfogliata delle chiacchiere ad una altezza di circa 2 mm e tagliare le varie sagome caratteristiche.

Infine scaldare l’olio si semi in un pentolino, passare alla cottura di ogni una, lasciar scolare l’olio in eccesso su carta assorbente e spolverare con un po’ di zucchero a velo.

