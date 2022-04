Sicuramente i grandi passi avanti fatti dalle leggi negli ultimi anni ci hanno reso la vita meno difficile. Con l’obiettivo di raggiungere la salute dell’individuo, sono comparse scritte quali “il fumo nuoce gravemente alla salute”. O, ancora “il gioco può rendere dipendenti”. Per informare e accentrare l’attenzione pubblica su 2 potenziali pericoli come le sigarette e il gioco d’azzardo. Nel mentre è stata la volta degli alimentari con la dicitura: “non contiene olio di palma”. Fino a una sigla che sta comparendo sempre di più sui prodotti e le confezioni che acquistiamo tutti i giorni al supermercato. La analizziamo in questo articolo, assieme agli Esperti della nostra Redazione. Una tutela in più per i nostri Lettori.

Cosa sono queste sostanze e perché sarebbero pericolose

“Non contiene parabeni” è la scritta sulla quale incentriamo la nostra attenzione. Per capire esattamente cosa sono i parabeni, dobbiamo fare un tuffo nella ricerca scientifica. Parliamo infatti di composti chimici, di natura organica, che servirebbero a contrastare ed eliminare i batteri e i funghi. I parabeni potrebbero trovarsi in molti prodotti di uso quotidiano come:

shampoo e balsamo;

creme per il corpo;

cosmetici e dentifrici;

prodotti di bellezza.

Cosa significa questa scritta che troviamo sempre di più sulle confezioni e perché dovremmo starne particolarmente attenti per la salute

Come ricorda anche questo studio, la scienza e la ricerca non si sono fatte distrarre da altri temi di salute altrettanto importanti. A seguito di alcune avvisaglie, con l’ipotesi addirittura di rischi importanti per la salute, i parabeni sono stati studiati con molta cura in laboratorio. Soprattutto, nel caso in cui ognuno di noi utilizzi prodotti che contengano i parabeni tutti i giorni. Come potrebbe accadere con deodoranti, stick per le ascelle e creme per il viso e per il corpo. Dobbiamo sottolineare come nella maggior parte dei prodotti che utilizziamo, la concentrazione di parabeni sia veramente limitata. Ovviamente, nel caso in cui il prodotto che acquistiamo esponga sull’etichetta la scritta: “Non ci sono parabeni”, ancora meglio.

Come capire se ci sono parabeni nel prodotto che utilizziamo

Cosa significa questa scritta che troviamo e come riconoscere quindi i parabeni, una volta compresi. Basta guardare l’etichetta del prodotto. Generalmente quelli più comuni sono:

ethylparaben;

methylparaben.

Ovviamente, il suffisso “paraben” indica la presenza di questa sostanza nel prodotto.

