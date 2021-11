Manca davvero poco, ci apprestiamo a rivivere la gioiosa e candida atmosfera natalizia nell’aria. Tra alberelli colorati e magnifiche luci, l’aria natalizia è davvero alle porte. Molti di noi staranno magari già pensando ad un viaggio o un week-end fuori porta alla ricerca di bellezze nostrane.

O semplicemente per rompere con la monotonia di tutti i giorni. Ed ecco che le diverse mete in giro per il Belpaese si tingono di colori, luci e atmosfere suggestive. Abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Tra grandi città vestite a festa e piccoli borghi ricchi di storia e cultura, le possibili destinazioni sono davvero tante.

Qua e là per l’Italia

Tra rilassanti gite fuori porta e viaggi di svago, qua e là per l’Italia, ce n’è davvero per tutti i gusti. Da nord a sud, ci sono tanti fantastici luoghi da visitare. Dai romantici e favolosi mercatini di Vipiteno in Sudtirol, alle incantevoli botteghe dei Presepi caratteristici di S. Gregorio Armeno a Napoli. Dall’atmosfera suggestiva di Candelara, in provincia di Pesaro, alle Luci d’Artista a Salerno, fino al Presepe vivente caratteristico dei Sassi di Matera.

Le nostre città da nord a sud del Paese si colorano a festa. Insomma, ce n’è davvero per tutti, nella speranza di trascorrere qualche giorno in spensieratezza nell’attesa del giorno dei giorni, il Natale. Ma oltre a esperienze caratterizzate da luminarie e presepi, in Italia possiamo scovare anche delle novità interessanti.

È il caso dei mercatini natalizi dedicati ad Harry Potter.

Altro che presepi e luminarie, ecco la meta ideale da visitare se siamo appassionati di Harry Potter

Ed ecco che per appassionati e fan del magico Mondo di Harry Potter, l’Aquila, in Abruzzo, offre un’esperienza natalizia decisamente fuori dal comune. Infatti nei giorni 17, 18 e 19 dicembre, il centro storico della città abruzzese si tingerà di luci, colori e magia. Un calendario ricco di eventi e attività magiche adatti proprio a tutti. Sarà davvero un’avventura nuova da vivere per appassionati e non. Ci saranno mercatini di Natale a tema Harry Potter, artigiani, hobbisti e commercianti appassionati del genere. Il centro storico dell’Aquila, dunque, offrirà diverse attività a bambini e ragazzi amanti del magico Mondo potteriano.

Sarà quindi un’esperienza prenatalizia unica nel suo genere all’insegna della magia, tra meravigliosi incantesimi e preparazione di pozioni. Divertimento assicurato per grandi e piccini tra gadget natalizi a tema e creature fantastiche.

Dunque, i potteriani, sono chiamati a rapporto!

Perché è proprio il caso di dirlo, altro che presepi e luminarie, ecco la meta ideale da visitare se siamo appassionati di Harry Potter.

Approfondimento

Tra luminarie, giullari e roccocò ecco dove trascorrere una magnifica esperienza natalizia in famiglia