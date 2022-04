La quattordicesima mensilità sulle pensioni è un’erogazione aggiuntiva che viene riconosciuta nel mese di luglio ai pensionati che sono in possesso di determinati requisiti. Si tratta di un beneficio importante visto che prevede una mensilità in più e permette, nella maggior parte dei casi, di affrontare spese impreviste. Non a tutti i pensionati spetta. Il diritto varia in base alla prestazione percepita, all’età e al reddito personale dell’interessato. In questo articolo vedremo quali sono i requisiti per avere diritto al trattamento integrativo. Per sapere se spetta la quattordicesima, in ogni caso, basta essere in possesso di un certificato di pensione.

Chi ha diritto alla mensilità aggiuntiva

Come anticipato nell’introduzione la quattordicesima mensilità della pensione non spetta a tutti i pensionati. La mensilità aggiuntiva è riconosciuta, intanto, solo per specifiche prestazioni previdenziali quali pensione di:

vecchiaia;

inabilità;

pensione ai superstiti

pensione anticipata;

Non spetta, quindi, su prestazioni assistenziali (assegno sociale, assegno mensile di invalidità civile) ma neanche su scivoli pensionistici (APE sociale, isopensione). Oltre alla prestazione che si riceve, poi, è importante anche l’età visto che il beneficio viene riconosciuto solo a partire dai 64 anni.

Determinante è anche il reddito personale del pensionato che non deve essere superiore a 13.633,1 euro annui (2 volte il trattamento minimo INPS). Da notare che per ricevere la quattordicesima di importo più alto è necessario avere redditi inferiori a 10.224,82 (1,5 volte il trattamento minimo).

Per sapere se spetta la quattordicesima mensilità sulla pensione basta scaricare questo certificato INPS

Detto questo, può capitare che il pensionato compia i 64 anni nel corso dell’anno o che i suoi redditi personali siano mutati rispetto all’anno precedente. E non sa che avrà diritto o meno alla mensilità aggiuntiva. Come fare per sapere se si potrà fare conto o meno su questi soldi in più? Esiste un certificato di pensione che ogni anno l’INPS mette a disposizione dei pensionati che potrebbe risolvere il dubbio.

Se si scarica il modello OBIS/M dal sito dell’INPS in esso sarà riportato anche il diritto o meno alla quattordicesima. Il pensionato può procedere a scaricarlo in autonomia sul sito dell’INPS o può avvalersi dell’ausilio di un patronato per averlo. In ogni caso, al di là del diritto alla quattordicesima, si tratta di una certificazione molto importante.

In questo documento, infatti, l’INPS anticipa all’interessato non solo l’importo della pensione rivalutata annualmente, ma anche altri fattori importanti. Le detrazioni, le trattenute e gli eventuali diritti inespressi che stanno aumentando o meno l’importo della pensione. Potrebbe essere, infatti, che l’INPS non abbia previsto l’erogazione della quattordicesima a luglio mentre al pensionato spetterebbe. Saperlo in anticipo permette di fare tutti i passi necessari per vedersi accreditare la somma aggiuntiva a luglio.

