Le smagliature bianche sono un tipo di smagliatura impossibile da eliminare. Possiamo considerarle delle vere e proprie cicatrici che compaiono quando la pelle viene stressata. Per esempio, possono manifestarsi a causa di un dimagrimento eccessivo o, al contrario, quando prendiamo peso improvvisamente.

Quando appaiono le smagliature, all’inizio sono di colore rosa, chiaro o scuro. In questi casi si può ancora fare qualcosa per eliminarle. Ma appena diventano bianche è impossibile eliminarle proprio perché sono delle cicatrici. Ma fortunatamente possiamo ridurle o prevenirle. Pochi conoscono questi 6 incredibili rimedi per prevenire le smagliature bianche.

Se non si vogliono effettuare trattamenti estetici costosi come il laser o la microdermoabrasione, possiamo migliorare lo stato di salute della nostra pelle con dei trattamenti naturali. Vediamo quali sono:

olio di mandorle: ha proprietà lenitive e idratanti. Massaggiare le gambe con l’olio per circa 15 minuti ogni giorno comporta notevoli benefici nella riduzione delle smagliature; olio di cocco: quest’olio aumenta la produzione di collagene e quindi aiuta a ridurre le smagliature rosa. Ma le sue proprietà idratanti possono anche migliorare l’aspetto delle smagliature bianche e aiutare a prevenirne la comparsa; acido ialuronico: ha proprietà idratanti e aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo, perciò può essere un valido aiuto nella prevenzione delle smagliature; aloe vera: anche questa pianta ha proprietà idratanti e può stimolare la produzione di collagene ed elastina. Tutto questo rende la pelle più elastica aiutando a prevenire la formazione delle smagliature; burro di cacao: non è efficace per ridurre le smagliature già formate ma è ottimo per prevenirle. Mantiene la pelle idratata a lungo e questo è fondamentale nella prevenzione delle smagliature; protezione solare: anche questa non è efficace per ridurre le smagliature. È però importante utilizzarla per prevenire insolazioni e bruciature che potrebbero andare a seccare la pelle ulteriormente e favorire la comparsa di smagliature

