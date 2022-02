Chi di noi non desidererebbe staccare dalla routine quotidiana del freddo inverno? Probabilmente ognuno di noi ha sognato almeno una volta di potersi regalare una fuga d’inverno in una destinazione paradisiaca tropicale.

In questi mesi vanno per la maggiore i viaggi nell’Oceano Indiano, in destinazioni come le isole Maldive o le Seychelles. In questi luoghi si trovano spiagge da sogno, mare tiepido e acque cristalline.

Come ben sappiamo, però, i prezzi per raggiungere queste destinazioni non sono molto accessibili e per questo spesso rinunciamo al nostro sogno ad occhi aperti.

Oggi, però, vedremo alcune destinazioni vicinissime all’Italia perfette per una fuga low cost d’inverno. Queste mete da sogno a due passi dall’Italia ci offriranno mare splendido anche a febbraio e molte altre sorprese.

Come pianificare una fuga a febbraio

Se siamo alienati dalla routine e cerchiamo un modo per staccare dallo stress e dalle incombenze, forse è arrivato il momento di un piccolo viaggio.

Se non vogliamo organizzare viaggi intercontinentali, è possibile sfruttare i prezzi convenienti delle compagnie low cost per qualche giorno lontano dall’Italia. Le destinazioni che proponiamo oggi sono tutte a meno di tre ore dal nostro Paese e sono collegate da numerose compagnie low cost.

Il primo posto di cui parleremo è l’Isola di Malta. Trovandosi a Sud della Sicilia, quest’isola possiede un clima temperato anche d’inverno. Meravigliosa e con una cultura ricchissima, Malta offre spiagge incredibili perfette per fare il bagno anche d’inverno.

In particolare, sull’Isola di Gozo si trovano alcune baie dall’acqua cristallina e dai fondali dolci e trasparenti. A poco più di un’ora dall’Italia, dunque, si trova questo paradiso che non tutti conoscono.

Altro che Maldive e Seychelles, per fare il bagno a febbraio ci sono queste mete da sogno a due passi dall’Italia

L’altra meta di cui parleremo si trova a tre ore di volo dall’Italia ed è altrettanto semplice da raggiungere dal nostro Paese. Stiamo parlando del Mar Rosso egiziano, in particolare delle mete di Marsa Alam e Hourgada, in cui pare esserci un’eterna primavera.

Queste località sono perfette da visitare in bassa stagione per i prezzi vantaggiosi e lo scarso affollamento. Le spiagge e i fondali sono perfetti per chi vuole nuotare e prendere il sole anche d’inverno.

Approfondimento

Se vogliamo fare il bagno in terme all’aperto del tutto gratuite dobbiamo provare queste destinazioni nazionali vicinissime a casa nostra.