Le terme sono un piacere che molti di noi amano alla follia. I bagni in acqua calda oltre che essere un piacere per l’anima e il corpo sono una vera e propria terapia.

Se tutti noi siamo stati suggestionati dalle immagini delle terme all’aperto situate in luoghi esotici dobbiamo sapere che ce ne sono molte a due passi da casa nostra, sparse in tutta Italia.

Oggi spiegheremo che queste terme all’aperto del tutto gratuite sono vicino casa nostra e ci faranno vivere un’indimenticabile esperienza da re.

Stazioni termali gratis in varie regioni italiane

In pochi lo sanno ma in Italia ci sono numerose terme libere, accessibili da tutti tutto l’anno in maniera completamente gratuita. Oggi ne elencheremo alcune tra le più suggestive.

Sull’isola di Ischia, sita nel Golfo di Napoli in pochi lo sanno ma c’è un sito termale antichissimo. Conosciuto già dai tempi romani Olmitello è un sito termale in cui è possibile sia fare il bagno che le sabbiature calde. Le piscine naturali si raggiungono tramite un sentiero che parte dalla baia di Maronti.

Altro sito altrettanto mozzafiato sono i Bagni di San Filippo in provincia di Siena. Incastonate nei boschi toscani queste terme si trovano nella splendida Val d’Orcia. Se da San Filippo percorreremo un piccolo sentiero nel bosco raggiungeremo un luogo mozzafiato in cui potremo fare il bagno in piscine naturali di acqua naturalmente caldissima.

L’ultimo sito di cui vogliamo parlare sono le Terme Libere Carletti in provincia di Viterbo. Questo sito affascinate permette di nuotare in vasche naturali che raccolgono l’acqua calda a 58°C. Il sito si raggiunge percorrendo la strada per Tuscania.

Queste terme all’aperto del tutto gratuite sono vicino casa nostra e ci faranno vivere un’indimenticabile esperienza da re

Tutti i luoghi che abbiamo elencato sono lì, aperti e gratis ad aspettarci. Si tratta di un’esperienza per pochi, in quanto si deve percorrere un sentiero e non si può raggiungere il sito in macchina, ma ne vale di certo la pena.

Ora non ci resta che cercare sulla cartina quale di questi luoghi mozzafiato sono più vicini a casa nostra e provare quest’emozione unica.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo parlato di un altro sito di terme incredibili che si trova proprio in Italia.