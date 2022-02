Guadagniamo sei centimetri di altezza con queste calzature comodissime e perfette anche per chi ha mal di schiena

Moltissime di noi se potessero vorrebbero essere un po’ più alte. “Altezza mezza bellezza” recita l’antico adagio e, in effetti, l’altezza è una caratteristica sempre molto apprezzata dai canoni estetici vigenti.

Dato che dopo i vent’anni è inutile sperare di crescere, l’unica cosa da fare è indossare calzature che slancino la figura e ci concedano qualche centimetro in più. Tra queste scarpe esistono innumerevoli modelli, dai trampoli altissimi e scomodi a quelli più moderati e perfetti anche per tutti i giorni.

Oggi vogliamo parlare di un modello che ritorna dal passato e che è perfetto per chi vuole indossare i tacchi senza dolori e scomodità. Tutte noi guadagniamo sei centimetri di altezza con queste calzature alla moda perfette per questo periodo dell’anno.

Dal passato ritornano queste calzature iconiche

La moda, si sa, vive di corsi e ricorsi, proprio come la storia. Ed è così che tendenze di decenni fa ritornano alla ribalta magari grazie a qualche stilista coraggioso. Per quanto riguarda la moda delle scarpe, basta pensare alle zeppe, di moda durante gli anni ’90 e riapparse negli ultimissimi anni dopo un periodo di oblio.

Oggi vogliamo parlare, però, di un modello di scarpa che in passato era molto usato, per la loro comodità e praticità. Realizzate originariamente in legno, queste erano le scarpe femminili di tutti i giorni per eccellenza. Stiamo ovviamente parlando degli zoccoli, che ora ritornano sulle passerelle e nelle vetrine con il nome di clogs.

Guadagniamo sei centimetri di altezza con queste calzature comodissime perfette anche per chi ha mal di schiena

Già usate dagli antichi romani, queste calzature hanno un tacco dalla forma netta e sinuosa, molto duro e rigido. Ed è proprio la sua rigidità e la sua forma particolare che rendono le clogs delle scarpe comodissime nonostante il tacco di medie dimensioni.

In commercio si trovano modelli che possono raggiungere i 6-7 centimetri di altezza. Però, grazie ad un rialzo anche presente sulla parte davanti questo tacco non viene quasi percepito dal piede. Anche la schiena ne gioverebbe. Per questo le clogs sono davvero perfette per chi vuole guadagnare qualche centimetro senza dover per forza indossare tacchi a spillo e scarpe scomode.

Perfette per la vita di tutti i giorni, questo tipo di zoccoli sono anche adatte ad occasioni più formali, se le abbiniamo con creatività.

