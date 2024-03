Peter Lynch è un noto investitore americano, tra i più influenti di tutti i tempi. Ha acquisito la sua fama anche e soprattutto grazie alla sua gestione del Magellan Fund, che gli ha permesso di accumulare una grandissima fortuna. La sua filosofia di investimento si basa sulla scelta ponderata dei titoli, basata sulle potenzialità di crescita delle società. Questa è descritta chiaramente in una delle sue opere più famose e cioè il libro “One up on Wall Street”, nel quale sono esposti concetti molto importanti per gli investitori privati. Quindi, Peter Lynch è una figura di grandissimo prestigio e successo. Pertanto, potrebbe essere molto utile imparare qualcosa in proposito alla mentalità che gli ha garantito tutto ciò. Scopriamo alcune delle sue citazioni più famose e che potranno tornare utili a tutti gli investitori.

3 frasi leggendarie di Peter Lynch che ti aiuteranno a realizzare i tuoi sogni: “Puoi perdere denaro a breve termine, ma hai bisogno del lungo termine per fare soldi”

Come Warren Buffett, un altro degli investitori più famosi al Mondo, Lynch sostiene che mantenere le proprie posizioni nell’azionario a lungo sia molto importante per chi vuole davvero guadagnare. Quindi, bisogna dare relativamente poco conto alle perdite nel breve periodo.

“Tutti hanno la forza mentale di fare soldi. Non tutti ne hanno lo stomaco”

Il segreto per guadagnare in Borsa, come sottolinea anche Peter Lynch, è ”avere stomaco” e non lasciarsi prendere dalla paura. Quindi, non è soltanto la strategia di investimento a contare, specialmente se poi si investe o disinveste in base a timori irrazionali. Non bisogna essere troppo precipitosi, specialmente quando non se ne ha motivo poiché si sta svolgendo un’operazione studiata a lungo. L’unica cosa di cui non si dovrebbe avere timore, d’altronde, è quella che si conosce.

“Se sei disposto a investire in un’azienda, dovresti essere in grado di spiegare il motivo, in un linguaggio semplice che un alunno di quinta elementare possa capire e abbastanza rapidamente da non annoiarsi”

Vediamo l’ultima delle 3 frasi leggendarie di Peter Lynch che potranno esserti di grande aiuto negli investimenti. L’ultima si ricollega ad un’altra delle sue citazioni più famose e cioè ”non investire mai in qualsiasi idea che tu non possa illustrare con un pastello”. Cosa vuol dire? Che a volte si tende a ritenere che complessità sia sinonimo di efficienza. Ebbene, non è così.

Peter Lynch invita gli investitori ad eseguire soltanto operazioni semplici da spiegare e, pertanto, da gestire. Infatti, a volte quelle più efficaci sono anche le più facili. È inoltre importante avere chiare le motivazioni che ci stanno spingendo ad investire su un’azienda piuttosto che su un’altra, che devono essere basate su un accurato studio dei fondamentali.

Lettura consigliata

Come investire secondo il noto magnate Warren Buffett