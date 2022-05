Anche se in questi giorni il tempo sembra darci un po’ tregua, l’estate non è lontana. Il caldo afoso dei mesi estivi ci aspetta e già al pensiero iniziamo a grondare di sudore. Quando le temperature sono troppo alte, la voglia di mangiare è sempre poca. Non vogliamo piatti pesanti, o comunque difficili da digerire, per non parlare dei piatti caldi. Niente che possa farci sentire ancora più accaldati di quanto non siamo già.

Ma dobbiamo comunque mangiare e per questo è bene conoscere qualche ricetta che sia rinfrescante, ma anche saporita. Ad esempio, invece della classica insalata di riso possiamo prepararne una con dei moscardini. Così possiamo dare un tocco da chef ad un piatto molto amato in estate. Oppure, se proprio non vogliamo accendere i fornelli, questa salsa di cui parleremo oggi è la soluzione migliore.

Più fresca e saporita della salsa tzatziki, questa salsa che viene dall’India darà quel tocco estivo ad ogni piatto

Le salse di accompagnamento non sono dei piatti molto diffusi in Italia, solo ultimamente stanno prendendo piede. Basti pensare alla salsa guacamole o la stessa tzatziki, molto amate soprattutto dai più giovani. Oggi vedremo come preparare la salsa raita, davvero squisita e fresca, perfetta anche con patatine e crostini.

Ingredienti:

250 g di yogurt magro o greco;

1 cetriolo;

1 pomodoro;

½ cipolla rossa non troppo grande;

1 peperoncino verde piccante;

cumino;

zenzero;

coriandolo o menta;

sale q.b.

Procedimento

Peliamo il cetriolo e tagliamolo a cubetti, se necessario eliminiamo la parte acquosa centrale. Laviamo il pomodoro e facciamo una dadolata, poi tritiamo finemente la mezza cipolla. A questo punto non ci resta che tagliare a rondelle il peperoncino piccante. Eliminiamo i semini e per le quantità regoliamoci in base alla nostra tolleranza alle spezie.

In una ciotola uniamo i cubetti di cetriolo e pomodoro, la cipolla tritata e le rondelle di peperoncino. Saliamo leggermente e mescoliamo bene, in modo che i pomodori rilascino il loro gustoso sughetto. In un’altra ciotola mettiamo lo yogurt e, usando uno sbattitore elettrico a bassa velocità, montiamolo con un pizzico di sale. Aggiungiamo un po’ di cumino, dello zenzero tritato e amalgamiamo bene, assaggiamo per regolarci sulla sapidità desiderata.

Trasferiamo il mix di verdure nella ciotola con lo yogurt e aggiungiamo qualche foglia di coriandolo o menta fresca. Mescoliamo bene, copriamo con la pellicola alimentare e mettiamo la salsa raita in frigorifero. Serviamola ben fredda e gustiamocela in compagnia.

Quindi, è più fresca e saporita della salsa tzatziki e ce ne innamoreremo già al primo assaggio. La base è sicuramente molto simile alla più famosa salsa greca, ma la salsa raita è molto più versatile. Si può arricchire con le verdure, ma anche con la frutta come l’ananas, ad esempio. Possiamo mangiarla con una morbida focaccia, per accompagnare un pollo al curry o per arricchire una torta salata.

