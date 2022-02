Capita che in alcuni periodi ci si senta sempre stanchi. Quando questo accade anche il nostro umore ne risente. Non abbiamo voglia di fare nulla. Ci si trova a trascinarsi tutto il giorno senza aver fatto nulla di utile ma sentendoci comunque esausti. Il cambio di stagione è il periodo in cui questo succede più frequentemente. Ebbene, non tutti sanno che scegliere di mangiare alcuni alimenti potrebbe aiutarci. Dunque facciamo il pieno di energia e buon umore scegliendo di portarne in tavola almeno uno.

Un alimento che non dovrebbe mai mancare in tutte le dispense sono le lenticchie. La loro naturale ricchezza di vitamina B e minerali è un enorme aiuto per contrastare i cali di energia durante la giornata. Oltre ad apportare proteine e ferro, le lenticchie contribuiscono a mantenere costante il livello di glucosio nel sangue. Infine da non sottovalutare l’azione di contrasto ai radicali liberi, fra i principali responsabili dei processi di invecchiamento, tanto fisico quanto celebrale.

I ricercatori della School of Medicine di San Diego e della Creighton University School of Medicine di Omaha hanno scoperto che il Cavolo riccio potrebbe essere un’ eccellente fonte di minerali e vitamine, in particolare di quella D, anche detta “vitamina del buon umore”. Inoltre minerali come rame, ferro, potassio e fosforo sono una vera e propria iniezione di energia. La soluzione migliore sarebbe assumere questo alimento a crudo. In questa maniera si evita di disperdere i suoi preziosi componenti nutrizionali.

Facciamo il pieno di energia e buon umore con questi quattro alimenti dalle incredibili proprietà

La medicina tradizionale cinese raccomanda l’assunzione di bacche di goji per migliorare l’energia e bilanciare gli ormoni. Sono piccole bacche rosse che possono essere consumate tanto da sole, quanto aggiunte a piatti dolci o salati, per dare un tocco dolce e gustoso, come gli stufati di carni e verdure. Le bacche di goji apportano anche micronutrienti difficili da ottenere, ad esempio sono un’eccellente soluzione per fare scorta di vitamina A.

Infine per fare il pieno di energia e buon umore non possiamo non menzionare il cacao, il cibo consolatorio per eccellenza. L’esperienza insegna che un pezzetto di buon cioccolato nel momento giusto potrebbe migliorare l’umore anche della persona più disperata. Inoltre, solo pochi sanno che il cacao consumato con moderazione aiuterebbe a ridurre la pressione sanguigna e ad abbassare il colesterolo cattivo.

Dunque se ci sentiamo stanchi e tristi non ci resta che fare una bella scorpacciata di questi quattro alimenti.

Lettura consigliata

Le impensabili proprietà antiossidanti, digestive e anti depressive di questa spezia che tutti abbiamo in casa