Nei momenti meno opportuni, quando proprio non vorremmo vederli comparire sul nostro viso, spuntano prima timidi e poi sfacciati nei punti più in vista. Sono i brufoli, che immancabilmente ci accompagnano nelle occasioni più significative della vita anche se ospiti sgraditi, forse con la complicità dello stress che sempre accompagna gli appuntamenti importanti. Si può correre ai ripari con rimedi naturali di diverso tipo che possono apportare qualche beneficio momentaneo, ma il vero segreto per combattere definitivamente i brufoli risiede in un prezioso minerale.

Il ruolo della dieta

Ancora oggi i meccanismi che stanno all’origine della formazione dei brufoli non sono del tutto chiari. Se cause genetiche e squilibri ormonali giocano un ruolo importante, in età adulta anche lo stress fa la sua parte. Inoltre, sicuramente l’alimentazione svolge una funzione preventiva nella formazione dei brufoli, che si combattono anche a tavola. Una dieta varia che includa tutti i nutrienti e la scelta di prodotti di qualità sono i primi passi per il benessere della nostra pelle e per contrastare l’acne.

Verdura, frutta, olio extravergine di oliva, cereali integrali, noci e mandorle non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta. La scienza medica ha individuato alcuni alimenti che potrebbero favorire la comparsa dell’acne, come i cibi iperglicemici e i latticini se assunti in modo eccessivo. I cibi iperglicemici sono quelli in grado di alzare rapidamente il livello di zuccheri nel sangue, in particolare alimenti zuccherini o frutta particolarmente dolce. Anche i prodotti a base di creme di latte, i formaggi in generale e i grassi vegetali come le margarine andrebbero consumati con moderazione.

Altro che dentifricio e bicarbonato, il segreto per eliminare i brufoli e contrastare l’acne è in questo prezioso minerale

Gli esperti consigliano un’alimentazione varia che prediliga i cibi tipici della dieta mediterranea. Cereali integrali, olio extravergine di oliva consumato crudo, verdura e frutta ricca di antiossidanti e vitamine sarebbero gli alimenti da privilegiare. Così come i cibi ricchi di omega 3, come salmone e pesci grassi. I dietologi raccomandano di non esagerare con il sale, di bere molta acqua e di mangiare i cibi che ne sono ricchi. Consigliano inoltre di consumare alimenti contenenti magnesio, un minerale in grado di riequilibrare gli ormoni responsabili della formazione dell’acne. Il magnesio è presente nei vegetali a foglia verde, nella frutta secca, nei legumi, nei cereali integrali e nelle banane. È presente anche nell’argilla, un prodotto che si usa sotto forma di maschera per pulire la pelle grassa e per eliminare brufoli e acne.

L’uso cosmetico dell’argilla ha origini molto antiche sotto forma di oli essenziali, impacchi e maschere. Anche oggi si riconosce a questo prodotto proprietà antinfiammatorie e purificanti e viene largamente usato nella cosmetica per pulire la pelle acneica. Altro che dentifricio e bicarbonato, sono questi i rimedi alimentari e estetici per combattere efficacemente i brufoli.

Lettura consigliata

Per denti bianchissimi e sorriso smagliante non il solito bicarbonato ma un frutto di stagione che sbianca senza rovinare lo smalto