Il weekend è appena passato e ci rimane ancora la gioia della domenica in compagnia. Il pranzo in famiglia o con gli amici è sempre un modo speciale per rilassarci dopo una lunga settimana di lavoro. Avendo invitato tante persone a pranzo, abbiamo pensato di cucinare una delle ricette più tradizionali e amate, le lasagne.

Chi le preferisce classiche con ragù e passata. Chi, invece, ha provato un’ottima versione vegetariana di cui abbiamo già proposto la ricetta. Il pranzo è stato un successo, ma ci sono rimaste tantissime sfoglie di lasagna avanzate.

Buttarle è davvero un peccato, specialmente se si possono usare per creare piatti straordinari con ingredienti di stagione. Quindi, niente pesto né classica besciamella per questo insolito piatto che farà leccare i baffi a grandi e piccini, carnivori e vegetariani.

Un’alternativa alle solite lasagne con effetto sorpresa

Nella ricetta di oggi utilizzeremo le sfoglie di lasagna avanzata in modo creativo, sfruttando un ingrediente di stagione ricco di vitamina A e antiossidanti naturali. Questo prodotto è la zucca, che farà da componente principale di un cremoso ripieno. Infatti, oggi prepareremo gli sfiziosi saccottini di lasagne ripieni di zucca e tofu alle erbe, pensati per portare velocemente in tavola un piatto leggero, colorato e nutriente.

Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono:

6 o 8 sfoglie di lasagna avanzate; 300 g di zucca cotta; 1 panetto di tofu; erbe aromatiche dell’orto; sale; 50 g di olio d’oliva; ½ l di bevanda vegetale (soia, avena); 30 g di farina 00.

Niente pesto né classica besciamella per questo insolito e cremosissimo primo preparato in pochi minuti con le sfoglie avanzate della lasagna senza formaggio

Una volta raccolti tutti gli ingredienti iniziamo con la cottura della zucca. Siccome deve fare da ripieno, proponiamo questa tecnica, perfetta per farcire anche tortelli e sfoglie. Nel frattempo mettiamo a bollire dell’acqua per le sfoglie. Prendiamo il panetto di tofu e frulliamolo con un cucchiaio d’olio e le erbe scelte. Proseguiamo con la preparazione di una besciamella alternativa prendendo un padellino e sciogliendo la farina unita all’olio.

Mescoliamo bene con una frusta e iniziamo a versare gradualmente tutto il latte vegetale. Dopo alcuni minuti la crema comincerà ad addensarsi, saliamo il composto e la besciamella è pronta. Quando l’acqua bolle, saliamola e iniziamo a immergere singolarmente i fogli di lasagna per pochi minuti.

Ora posizioniamo una sfoglia e versiamo al centro 1 cucchiaio di besciamella. Ora sovrapponiamone un’altra formando una croce. Al centro mettiamo un cucchiaio di zucca, distribuiamolo e sovrapponiamone uno di tofu. Ora richiudiamo il saccottino e posizioniamolo su una teglia foderata. Per completare, aggiungiamo un altro cucchiaio di besciamella e inforniamo tutto a 180° C per 20 minuti circa.