Il momento migliore della giornata per gustare dei deliziosi biscotti è sicuramente la colazione. Da inzuppare nel latte, nel caffè o nel tè, essi sono perfetti per ogni palato e, se preparati nella giusta maniera, potrebbero risultare anche leggeri e salutari.

Come nel caso dei 3 tipi di biscotti che stiamo per presentare, che non contengono né uova né burro.

Ricotta e cioccolato

Fra i biscotti più semplici da preparare troviamo sicuramente quelli con la ricotta ed il cioccolato. Per realizzarli, inseriamo in una ciotola 200 grammi di ricotta, 80 grammi di olio extravergine d’oliva e 120 grammi di zucchero di canna. In alternativa all’olio EVO, possiamo utilizzare anche l’olio di germe di grano, che potrebbe apportare diversi benefici per la salute.

Dopo aver mescolato con delle fruste, aggiungiamo 320 grammi di farina e una bustina di lievito per dolci, entrambi setacciati. Iniziamo ad impastare, aggiungendo anche le gocce di cioccolato e, una volta finito, formiamo delle palline. Schiacciamole leggermente e posizioniamole su una teglia foderata con carta forno. Inforniamo a 180 gradi per 15 o 20 minuti, fino a doratura, e lasciamoli raffreddare prima di gustarli.

Per iniziare al meglio la giornata, ecco 3 tipi di biscotti da fare in pochi minuti senza uova né burro. Scopriamo ora gli ultimi 2

Con un procedimento simile a quello precedente, ma con qualche ingrediente in più, possiamo realizzare anche dei deliziosi biscotti con frutta, frutta secca e canditi.

In un contenitore lasciamo in ammollo nel rum dei pezzettini di mela e di uva sultanina.

Fatto ciò, in un’altra ciotola inseriamo 200 millilitri di latte, una bustina di vanillina e un po’ di scorza di limone grattugiato. Dopo di che, versiamo 200 grammi di zucchero, 250 di farina, 50 di cacao magro e mezza bustina di lievito. Iniziamo a mescolare velocemente con una frusta, fino ad ottenere un composto semi liquido. Poniamolo in frigorifero per un quarto d’ora, coperto con pellicola, e nel frattempo mescoliamo la mela e l’uva sultanina strizzati insieme alle mandorle ed al cioccolato.

A questo punto, preleviamo dei pezzi di impasto ed immergiamoli nel contenitore per formare delle palline ricoperte di frutta e frutta secca. Una volta finito, passiamole una per volta nella farina di cocco ed inforniamo a 180 gradi per 15 minuti.

Il gusto della semplicità

Un buon modo per iniziare al meglio la giornata potrebbe anche essere quello di realizzare dei biscotti talmente semplici da poterli preparare subito sul momento. In una ciotola versiamo 200 grammi di farina e 7 grammi di lievito setacciati e mezza bustina di vanillina. Formiamo la classica fontana ed al centro aggiungiamo 50 grammi di zucchero, 70 millilitri di latte e 50 millilitri di olio di semi. A questo punto mescoliamo ed impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo.

Stendiamolo con un mattarello e, una volta raggiunto lo spessore di mezzo millimetro, ritagliamo dei biscotti. Disponiamoli su una teglia ben distanziati e cuociamo sempre per 15 minuti a 180 gradi.