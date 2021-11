In primavera ed estate avevamo dei fiori bellissimi in giardino. Tanti colori arricchivano lo arricchivano, rendendolo l’invidia di tutto il vicinato. Poi, però, l’autunno è arrivato e molti fiori sono appassiti. Il giardino ha quindi assunto i colori tipici del periodo, abbandonando la brillantezza che aveva durante la bella stagione.

Tuttavia, non è il caso di abbattersi, ma anzi questo è il momento migliore per tornare alla carica e trovare piante nuove che faranno tornare il colore in primavera.

Oggi ci concentriamo in particolare su tre piante, che è bene piantare già a novembre per avere poi grandi soddisfazioni tra qualche mese. Dunque, ecco quali bulbi piantare a novembre per un’esplosione di fiori in primavera.

Il giacinto e il narciso

Iniziamo la nostra rassegna con il giacinto.

I giacinti sono piante primaverili magnifiche, profumate e facili da coltivare. Fioriscono in una gamma di colori molto ampia, dal viola al rosa, passando per il bianco. Piantiamoli in giardino, o anche in vaso se preferiamo, per avere tantissimo colore quando arriva la primavera.

Essi crescono bene in un suolo umido, che venga irrigato regolarmente. I bulbi andrebbero piantati a distanza di almeno 8 o 10 centimetri l’uno dall’altro, per garantire il miglior effetto possibile.

Proseguiamo con il narciso, una pianta così bella da aver persino ispirato un grande poeta. Il celebre autore inglese William Wordsworth, infatti, ha scritto una poesia che si chiama “The Daffodils”, dal nome inglese della specie di narciso chiamato Narcissus jonquilla.

Con i loro gambi verde scuro e i loro fiori dal forte colore giallo, non possono lasciare indifferente nessuno. Piantiamoli a distanza di 10-15 centimetri l’uno dall’altro, bagnamo bene il suolo dopo averli piantati e poi, in primavera, innaffiamoli regolarmente. Teniamoli in pieno sole per garantire che crescano bene.

Concludiamo con l’iris nana. Se la piantiamo ora, vedremo fiori delicati apparire all’inizio della primavera, sui loro esili steli. I fiori dell’iris nana sono generalmente viola e hanno dei particolari motivi bianchi e gialli. Le iris nane sono piante piccole, che cresceranno solo di pochi centimetri e sono quindi anche molto adatte per piccoli vasi.

Quando decidiamo di piantarle, ricordiamoci che preferiscono stare al sole, o al massimo in penombra. Dopo averle piantate, assicuriamoci di bagnarle regolarmente, così che il bulbo cresca bene.

Chi, invece, sta cercando di migliorare il suo orto, può leggere i migliori consigli su cosa seminare, raccogliere e quali lavori fare nell’orto nel mese di novembre.