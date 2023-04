Pancia piatta mangiando sano? Ecco i segreti di Helena Prestes, modella amica di Nikita del GF VIP

Con l’arrivo della primavera cominciamo a pensare all’estate e alla prova costume. Forse abbiamo bisogno di cambiare un po’ l’alimentazione senza stravolgerla. Qualche spunto ce lo possono dare dei personaggi del mondo dello spettacolo o della moda. Pancia piatta mangiando sano? Scopriamo qualche segreto di Helena Prestes.

Per molti il passaggio dall’inverno alla primavera è l’occasione giusta per depurarsi dalle tossine accumulate. Si sa, con il freddo tendiamo a mangiare di più. Sulla tavola spesso portiamo primi piatti ben conditi e fritture di carne o pesce.

Con l’aumentare della temperatura ci vestiamo in modo più leggero e a volte aderente. Nel mese corrente sfoggiamo un look diverso con parenti e amici per le festività. Se ci sentiamo appesantiti nella digestione oppure con un filo di pancetta, cerchiamo di variare l’alimentazione. È importante concordare una dieta con il proprio medico, specialmente in presenza di patologie. In generale, qualche suggerimento possiamo apprenderlo da qualche VIP.

Pancia piatta mangiando sano? Ecco i segreti di un’amica di Nikita Pelizon

Lunedì 3 aprile si è conclusa la settima edizione del Grande Fratello VIP. La vincitrice è stata Nikita Pelizon. A sostenerla c’era il pubblico ma anche un’amica speciale che si è congratulata subito sui social. Parliamo di Helena Prestes. Con Nikita ha stretto amicizia qualche anno fa. In coppia hanno partecipato a Pechino Express nel 2022. Rivedremo Helena Prestes tra qualche giorno nel reality L’isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi. La modella in Brasile giocava a basket. Poi è passata al mondo della moda indossando vestiti in passerella e anche disegnandoli. La sua forma è spettacolare. Di base sarebbe un fattore genetico, ma Helena tiene molto anche all’alimentazione. Inoltre pratica yoga. Quest’attività aiuterebbe mente e corpo aumentando il controllo e l’armonia. Sui social la modella rende partecipi i suoi follower dei suoi impegni, ma anche delle sue preferenze a tavola.

Qualche idea saporita e leggera

Uno dei piatti protagonisti delle storie di Helena su Instagram, ad esempio, sarebbe l’insalata. Potremmo prepararla con uova, lattuga, carote, fagiolini e carciofi. Altrimenti uniamo alle verdure dei gamberi bolliti o appena scottati in padella. Un altro dei piatti che la modella brasiliana mangia volentieri sarebbe l’hummus caseiro. Per farne uno semplice noi potremmo usare ceci, aglio, limone, olio extravergine d’oliva e sale. Come spuntino a volte beve dei centrifugati con ortaggi e verdure. Per colazione o merenda gradirebbe yogurt arricchito con frutti di bosco e di stagione. Potremmo aggiungervi anche gherigli di noce o mandorle e pistacchi. In una storia Helena ha mostrato con orgoglio anche una pizza fatta in casa. Tra gli ingredienti spiccavano spinaci e funghi.

Con un po’ di attività fisica e un’alimentazione varia ed equilibrata, tipo quella della Prestes, potremo tornare al nostro peso forma. Ricordiamoci però di chiedere sempre un parere al nostro medico di fiducia.