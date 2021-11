Soprattutto dopo i 40 anni, notiamo con grande rammarico che la nostra pancia e i nostri fianchi tendono a sformarsi, diventando sempre più molli. Ecco allora che, allarmati, corriamo subito al riparo: acquistiamo un costosissimo paio di scarpe da ginnastica e cominciamo a correre o camminare. L’idea che si debba percorrere chilometri per buttare giù la pancia non è sempre corretta. In verità, numerosi studi sulle teorie di allenamento concordano che uno sforzo a intensità costante non sia il migliore per dimagrire. Ironia della sorte: quello che ci mettiamo a fare nella maggior parte dei casi è proprio mantenere uno sforzo invariato per mezz’ora o più. Ma il segreto per perdere peso velocemente, anche quando l’età ci rema contro, è un altro.

Altro che corsa e camminata, ecco come eliminare velocemente la pancia dopo i 40 anni

Gli studi concordano sul fatto che la via più sicura per bruciare calorie e perdere peso sia sottoporci ad allenamenti con variazione di intensità. Per questo, la modalità di allenamento più consigliata per chi si ha passato i 40 anni e desidera ritrovare la forma di un tempo è l’allenamento a intensità variabile.

Ce ne sono di diversi tipi, il più sdoganato è certamente l’HIIT (High Intensity Interval Training). Oltre a farci bruciare moltissime calorie durante l’allenamento, un protocollo con variazioni di intensità ha un altro effetto davvero interessante. Secondo gli studi, questo tipo di allenamento permetterebbe di aumentare il metabolico a riposo, stimolando il consumo calorico anche dopo l’allenamento. Dunque, altro che corsa e camminata, ecco come eliminare velocemente la pancia dopo i 40 anni divertendoci e ottimizzando l’impegno. Un allenamento con variazioni di intensità, infatti, mantiene la sua efficacia anche per durate non superiori ai 20 minuti. Anzi, in questo caso allenarsi con lunghe sedute è sconsigliato.

Quali sono gli esercizi e le attività più adatte

Un allenamento con variazioni di intensità può essere declinato su varie discipline. Anche andando a correre possiamo variare l’intensità, prevedendo scatti alternati a momenti di camminata veloce, per esempio. Lo stesso vale per la bicicletta, dove possiamo alternare salita a pianura. Se vogliamo allenarci a casa, invece, possiamo seguire uno dei protocolli più idonei a questo tipo di allenamento. Inseriamo in questo allenamento gli esercizi aerobici che più ci piacciono. Alcuni ottimi suggerimenti sono i burpees, gli squat jump, lo skip e jumping jack.

