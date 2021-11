Con l’arrivo del Natale sarebbe bello regalarsi un nuovo televisore. È vero che adesso le TV di ultima generazione, quelle con schermi OLED e altre cose stupende, costano molti soldi. Per questo conviene fare gli acquisti quando ci sono gli sconti, e questo è proprio quel periodo grazie al Black Friday anticipato. E allora ecco dove possiamo trovare televisori d’ultima generazione in offerta e regalarci un Natale in 4K. Li possiamo acquistare ora, però li scartiamo a Natale. In questo modo sotto l’albero avremo un regalo veramente speciale e la cosa bella è che lo abbiamo pagato meno rispetto al prezzo di listino.

Ricordiamoci anche che per chi ha bisogno di aggiornare la tecnologia della sua TV, sostituendola o dotandola di un nuovo decoder, ci sono delle apposite agevolazioni: come il Bonus rottamazione TV e il Bonus TV. Questi due sono ovviamente cumulabili.

Ecco dove possiamo trovare televisori d’ultima generazione in offerta e regalarci un Natale in 4K

Andiamo allora alla scoperta di quei posti dove possiamo trovare delle TV pazzesche e super scontate. Se quindi in mente abbiamo di regalarci un nuovo televisore per la casa, facciamolo durante gli sconti, in questo modo risparmieremo soldi. Ormai è praticamente inutile comprare gli oggetti a prezzo pieno, a meno che non siano strettamente necessari. E un televisore nuovo può sicuramente aspettare l’arrivo degli sconti.

Partiamo con i mitici sconti di Euronics. Gli sconti sui televisori sono veramente tanti. Il primo è un Samsung TV Crystal UHD 4K con 55 pollici tecnologia LED. Prezzo originale 749 euro, prezzo scontato 499 euro.

Poi abbiamo un televisore LG con 55 pollici, pannello OLED (ultima tecnologia), immagine 4K e risoluzione Ultra HD 4K. Prezzo di listino 1.899 euro, prezzo scontato 1.399 euro. C’è anche quello da 48 pollici che scontato costa 1.249 euro. Poi un Samsung di 55 pollici con pannello Mini LED, immagine 4K e risoluzione Ultra HD 4K. Prezzo di listino 2.499 euro, scontato 1.699 euro.

Da Mediaworld invece abbiamo un televisore Sony LED 4K con risoluzione Ultra HD 4K con schermo di 43 pollici. Prezzo originale 999 euro, prezzo scontato 799 euro. L’azienda propone anche un Samsung QLED 4K da 55 pollici con prezzo originale di 1.499 euro, ma scontato arriva a 899 euro. Sempre da Mediaworld abbiamo un televisore LG in nanocell 4K di 43 pollici. Costo al pubblico 699 euro, scontato 589 euro.

Da Trony invece c’è un Sony da 65 pollici in 4K con tecnologia OLED a 2.099 euro invece di 2.699 euro. Ed ecco allora alcuni ottimi televisori che si trovano in commercio tutti scontati.

Approfondimento

I cappotti cammello sotto i 100 euro per essere subito alla moda e brillare d’inverno