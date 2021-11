Avere una casa ben arredata che riesca a stupire gli ospiti è il sogno di molte persone. Sebbene la scelta degli arredi richieda molto tempo ed energie, la soddisfazione di avere ambienti domestici che riflettano quanto era nei propri desideri è impareggiabile.

Generalmente, quando si rinnova una stanza si tende a ricercare quel tocco di originalità che distingua l’ambiente rendendolo caratteristico. Come valorizzare, ad esempio, il nuovo divano di casa o dare un tocco di stile a quello già presente? Non quadri e orologi per decorare la parete dietro al divano, ma queste raffinatissime soluzioni potrebbero essere di grande aiuto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Da cosa partire per dare una nuova atmosfera alla stanza?

Uno dei principali problemi in una casa sono gli spazi. Angusti, piccoli o semplicemente male organizzati, gli spazi domestici a volte non si utilizzano al meglio. A volte non è necessario sostituire mobili o cambiare la disposizione, ma basta sfruttare delle strategie di arredo estremamente efficaci ed economiche. Un esempio lo abbiamo proposto quando abbiamo spiegato come rendere più ampia una cucina piccola e stretta.

Molti pensano che il verbo “arredare” faccia rima con spese da capogiro, in realtà basta davvero poco per dare nuova vita agli spazi domestici. Uno dei punti da cui partire è l’illuminazione. Le luci servono a dare la giusta atmosfera ad una stanza. Esse possono renderla fredda e ostile, oppure calda e accogliente come un abbraccio. In questo caso è possibile sostituire i vecchi paralumi per dare un tocco di novità all’ambiente. Una soluzione a costo praticamente pari a zero l’abbiamo proposta nell’articolo: “Nessuno butterà più i vecchi maglioni dopo aver scoperto questo fantastico riutilizzo”.

Non quadri e orologi per decorare la parete dietro al divano ma queste raffinatissime soluzioni

Come valorizzare al meglio il divano senza lasciare spoglia la parete sulla quale poggia lo schienale? Chi è stanco di vedere i soliti quadri o orologi potrebbe optare per delle alternative a volte anche più economiche. Una soluzione fai-da-te potrebbe essere l’applicazione di una carta da parati su tutta la facciata. In commercio è possibile trovarne per tutti i gusti e le tipologie di arredamento.

Ci sono alcune carte da parati che sembrano delle vere e proprie opere d’arte giganti e riescono a dare uno stile impareggiabile al salotto. Una alternativa ancora più economica e semplice da applicare sono le decorazioni adesive. Anche in questo caso, se ne trovano per tutte le esigenze e sono facilmente applicabili alla parete.

Chi ama, invece, uno stile più esotico ma altrettanto chic potrebbe optare per dei favolosi tessuti artistici intrecciati di macramè. Si tratta di vere e proprie opere artistiche che hanno forme, intrecci e colori davvero particolari. In questo caso la fascia di prezzo può essere estremamente variabile in base alla dimensione del pezzo e alla fattura. Ad ogni modo, l’effetto scenico è sicuramente garantito.

Approfondimento

Ecco come riscaldare velocemente il bagno anche senza stufetta elettrica o termoventilatore