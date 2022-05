Ogni giorno veniamo bombardati da talmente tante informazioni pubblicitarie che, ad ascoltarle tutte, c’è da diventare matti. Soprattutto per le appassionate di make up, poi, la vita è ancor più complicata. Basta aprire instagram per trovarsi sommerse da influencer varie ed eventuali che sponsorizzano questo o quel prodotto.

Perlopiù, si tratta di fantastici prodotti di rinomate case cosmetiche, che, però, tutto fanno fuorché risparmiare il nostro portafoglio. L’esperienza ci racconta, inoltre, che non sempre il prezzo fa la qualità.

La buona notizia è che, oltre ai marchi low cost, esistono tante soluzioni casalinghe dai risultati strepitosi che spesso ignoriamo. Altro che cipria, ad esempio, per fissare il trucco esiste un ottimo rimedio casalingo.

Un prodotto tornato alla ribalta da pochi anni

A molte la cipria ricorda la toeletta delle nonne o delle mamme, contenitori gioiello e pennelli ai quali non sapevamo resistere. Si tratta, infatti, di un prodotto presente sul mercato dagli albori del make up. Per molti anni, però, se non per le più affezionate, è stato relegato quasi a prodotto di serie B. Con il boom dei social, però, molte hanno potuto riscoprirla e imparare ad apprezzarne i tanti usi.

Non soltanto un grande alleato nella tenuta del trucco anche durante lunghe giornate di lavoro o serate di festa. La cipria è fondamentale anche per contrastare alcuni inestetismi che si possono presentare in base al tipo di pelle. Inoltre, può essere impiegata anche per creare delle zone di luce quando ci si appresta a fare del contouring.

Insomma, ormai un vero e proprio must have, che avrebbe, però, un “sosia” inaspettato e ben nascosto in molte delle nostre cucine.

Altro che cipria per fissare il trucco, con questo fantastico rimedio casalingo avremo una pelle impalpabile e setosa

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno potremmo già averlo nella nostra dispensa. Eh sì, perché il rimedio in questione altro non è che l’amido di mais.

L’amido di mais è proprio una polvere bianca, finissima e leggerissima, che molti utilizzano in cucina per diverse preparazioni. Ciò che la contraddistingue, però, è anche la sua capacità assorbente.

Per questo può svolgere egregiamente le stesse funzioni di una cipria senza tuttavia richiedere costi sproporzionati. Inoltre, oltre ad assorbire il sebo in eccesso e dunque cancellare dal volto quel brutto effetto lucido, svolgerà anche un’altra fondamentale funzione. L’amido di mais, utilizzato proprio come una cipria, potrà aiutarci a fissare il make up e mantenerlo a lungo.

Il risultato sarà quindi una pelle liscia, morbida e setosa e viso impeccabile a lungo a costo quasi zero.

Approfondimento

Basta un solo prodotto per un luminoso trucco completo degno dei migliori make up artist