Gustare una buona torta a colazione o merenda è un ottimo modo per assaporare tutta la genuinità di un dolce fatto in casa. Questa variante della classica ciambella al cioccolato è perfetta per tutta la famiglia, perché non ha bisogno di burro. Al suo posto, infatti, è possibile usare l’olio di semi e, per renderla umida al punto giusto, non serve lo yogurt.

Si tratta di una rivisitazione della classica torta della nonna per non sprecare uno dei frutti più apprezzati di sempre. A seguire, le dosi per far felice la pancia di 8 persone.

Gli ingredienti necessari per un ciambellone all’olio perfettamente umido

Mezzo chilogrammo di ciliegie;

270 grammi di farina 00;

30 grammi di cacao amaro;

2 uova medie;

180 grammi di zucchero semolato (o di canna);

200 millilitri di bevanda vegetale alla soia;

80 millilitri di olio di semi di girasole;

16 grammi di lievito istantaneo per dolci;

un pizzico sale.

L’ingrediente da aggiungere alla ciambella al cioccolato per renderla inaspettatamente soffice senza usare burro o yogurt

Con queste dosi e in soli 10 minuti di preparazione possiamo ottenere un impasto perfetto da cuocere a puntino. Basterà iniziare preriscaldando il forno a 180° C in modalità statica. Per i forni ventilati basterà modulare la temperatura sui 170° C.

Ma qual è l’ingrediente da aggiungere alla ciambella al cioccolato e che la rende morbidissima e umida al punto giusto? Le ciliegie, che sono un ottimo frutto di stagione a partire dalla primavera e per tutta l’estate.

Un trucco per privarle del nocciolo senza fatica consiste nel posizionare ogni ciliegia su una bottiglia ed esercitare una pressione al centro con uno stecchino. Questo piccolo trucco servirà a non macchiare i vestiti e a non sporcare.

I passaggi per la preparazione di questo dolce

Setacciare la farina insieme al lievito, al cacao e al pizzico di sale. Quindi, aggiungere lo zucchero e mescolare l’impasto con una frusta. Unire anche la bevanda di soia, l’olio e le 2 uova. Aggiungere anche una buona parte delle ciliegie, lasciandone qualcuna per la successiva decorazione.

Oliare e infarinare uno stampo da 20 centimetri e versare l’impasto, sistemando le restanti ciliegie sulla superficie. Infornare per circa 40 minuti il dolce. Una volta cotta è possibile spolverare la torta con zucchero a velo e servire tiepida.

