Uno dei problemi ricorrenti in tutte le case è sicuramente la muffa. Questa nemica, che ogni anno si presenta, non solo costituisce un problema per la casa in sé ma anche per i nostri polmoni. Non a caso, è intervenuto proprio il Ministero della Salute a dichiarare il rischio che comporta abitare “a contatto” con la muffa.

Questa si forma a causa non solo dell’umidità ma anche di comportamenti che ogni giorno compiamo senza saperlo. Infatti, dovremmo abbandonare queste cattive abitudini che sono le responsabili di muffa e umidità in casa..

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Vediamo quali sono e come comportarci in futuro per ovviare a questa grande problematica. Ma prima suggeriamo che potrebbero essere utili anche le nostre amiche piante. Infatti, vi sono piante che oltre ad essere esteticamente belle, svolgono la funzione di “cattura umidità”. Infatti, altro che prodotti antimuffa, ecco come respirare aria pulita grazie a queste piante.

Oltre alle piante, per eliminare la muffa possono essere utili la candeggina e i prodotti antimuffa che esistono in commercio. Ma si tratta pur sempre di prodotti chimici che, come la muffa, possono rappresentare un problema a lungo andare, se li inalassimo. In ogni caso, adoperiamoci anche per eliminare dalla nostra routine queste abitudini poiché contribuiscono a rendere la casa più umida, lasciando “la porta aperta” per far entrare la muffa.

Le abitudini-errori

Una delle abitudini, che tutti abbiamo quando piove, è asciugare i panni in casa. Chiaro, con la pioggia non si può stendere il bucato fuori, però facendolo dentro si ha una casa più umida, poiché si crea un eccesso di vapore acqueo soprattutto se accendiamo anche il termosifone. Questo contrasto tra il calore del termosifone e il vapore che evapora dal bucato crea una condensa che si deposita nelle pareti.

Altra abitudine-errore è quella di attaccare i mobili alle pareti. Questo non permette, infatti, il riciclo d’aria, pertanto lasciamo qualche centimetro tra le pareti e i mobili. Un altro comportamento che adottiamo ogni giorno, specialmente in questo periodo, è di entrare in casa bagnati dalla pioggia, con ombrello, scarpe e giubbotto. Infatti, quando si asciugheranno, si trasformeranno in vapore acqueo. Dovremmo attaccarli in un luogo ben areato e possibilmente non dentro casa.

Dovremmo abbandonare queste cattive abitudini che sono le responsabili di muffa e umidità in casa

Ultimo errore è quello di non accendere la cappa della cucina quando cuciniamo. La cucina, infatti, è uno degli ambienti più umidi, ad esempio quando prepariamo la pasta, dopo aver tolto il coperchio, si sprigiona il vapore acqueo. Accendendo la cappa, tutti gli odori e i vapori vengono aspirati.

Correggendo queste abitudini, acquistando piante cattura muffa, arieggiando frequentemente la casa con finestre e tende aperte, l’umidità della casa si ridurrà notevolmente.

Approfondimento

Per eliminare calcare e muffa in pochi minuti proviamo questi trucchetti a costo zero