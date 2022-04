In un recentissimo articolo, gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno parlato del concorso per 1.956 unità indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I neoassunti saranno collocati presso le sedi centrali e distaccate in tutta Italia dei Ministeri della Giustizia, Cultura e Istruzione.

L’assunzione è part-time a tempo determinato di 18 mesi e si rivolge a laureati, diplomati e non solo. Proprio il titolo di studio è importante per distinguere le varie categorie e profili professionali ricercati presso ciascuna amministrazione.

Vediamo di seguito la ripartizione dei posti in base all’area e al relativo inquadramento.

Concorso per 1.956 unità, sono questi i profili ricercati per ogni fascia economica dai funzionari ai collaboratori

Iniziamo dal Ministero della Cultura, destinatario di 563 posti, di cui 271 di terza area F1, 84 di seconda area F2 e 208 di F1. Andiamo all’ulteriore suddivisione dei posti, partendo proprio dai 271 funzionari:

1 funzionario amministrativo;

73 funzionari archeologi;

96 funzionari architetti;

1 funzionario archivista;

16 funzionari bibliotecari;

6 funzionari geologi;

24 funzionari ingegneri;

1 funzionario storico dell’arte;

53 funzionari tecnologi.

Passiamo alla seconda area F2 per 84 assistenti:

46 assistenti amministrativo-gestionali;

18 assistenti tecnici;

20 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza.

Infine, ecco il riparto dei 208 operatori di seconda area F1:

17 operatori amministrativo-gestionali;

38 operatori tecnici;

153 operatori alla fruizione, accoglienza e vigilanza.

Ricordiamo che la selezione per funzionari richiede il possesso della laurea, mentre basta il diploma di secondo grado per gli assistenti. Per gli operatori, invece, sarà sufficiente la licenza media.

Passiamo ora ai Ministeri della Giustizia e dell’Istruzione, noto con l’acronimo MIUR.

1.393 posti

La Giustizia è alla ricerca di 1.000 operatori giudiziari di seconda area F1, per cui serve possedere il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Concludiamo con il Ministero dell’Istruzione, che intende assumere il prima possibile 393 collaboratori scolastici ATA di categoria A1. In questo caso sarà sufficiente il diploma di qualifica triennale, anche tecnico.

Come possiamo notare, ci sono opportunità aperte proprio a tutti, tra cui coloro che non hanno esperienza o non hanno proseguito gli studi.

Inoltre, anche tra i laureati le possibilità sono ampie, dato che possono partecipare i laureati sia in discipline giuridiche che tecniche e umanistiche.

Per ogni altra informazione, inoltre, si consiglia di dare un’occhiata al bando di concorso.

