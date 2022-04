Ci sono alcuni rimedi casalinghi che a volte potrebbero stupire e che sicuramente potrebbero tornarci utili per soluzioni temporanee e last minute. In questo caso, oggi, ci concentriamo su un elemento in particolare coinvolto in diverse soluzioni delle nonne che dovremmo conoscere. Stiamo parlando dell’aglio. Questo alimento, infatti, non serve solo in cucina per insaporire i nostri piatti. Può essere sfruttato, infatti, per risolvere o tamponare diversi problemi nelle nostre case nei modi più disparati.

Usare l’aglio in casa, ecco alcuni rimedi in cui viene coinvolto questo alimento che potrebbero tornarci più che utili

L’aglio può essere usato davvero in tantissimi modi ed è proprio la conoscenza popolare che ce ne consiglia alcuni che potrebbero risultare più che interessanti per molti di noi. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo visto come un banale spicchio d’aglio gettato nel water potesse essere efficace. In questo caso, infatti, pare che l’alimento possa aiutare a disinfettare i sanitari, rendendo l’ambiente più igienizzato e pulito. Ma non è tutto. In un altro articolo, infatti, avevamo anche evidenziato come l’aglio, secondo la credenza popolare, potrebbe aiutare a dormire meglio. Ovviamente, in questo caso, chiediamo sempre prima a un medico di fiducia, così da essere certi di poter anche solo provare questa soluzione casalinga.

Forse pochi lo avrebbero detto ma strofinare un semplicissimo spicchio d’aglio sul vetro della finestra potrebbe risolvere un problema più che comune nelle case

Oggi vediamo un altro rimedio in cui l’aglio è coinvolto e, in questo caso, ci basiamo sulla manutenzione del nostro appartamento. L’aglio potrebbe, infatti, aiutarci qualora i vetri delle nostre finestre presentassero delle crepe. Infatti, sembrerebbe che la patina rilasciata dall’aglio possa in qualche modo fungere da colla per delle crepe (ovviamente piccole), aiutandoci a guadagnare tempo per la sostituzione. In questo modo, spifferi e varchi più grandi non dovrebbero in alcun modo presentarsi, facendoci stare tranquilli mentre cerchiamo una soluzione reale al problema che ci si è appena presentato. E forse pochi lo avrebbero detto ma strofinare un banale spicchio d’aglio può tornare davvero utile in questo caso.

Ovviamente, ci sono altre soluzioni veloci in casi limite come quello appena descritto. Per esempio, potremmo puntare sulla colla epossidica, da modellare facilmente e da sistemare sulle crepe in attesa della riparazione. O anche una colla anaerobica a base di acqua potrebbe essere un’opzione valida ed efficiente.

