Il mattino ha l’oro in bocca, ma spesso non è così facile abbandonare il proprio letto. Magari abbiamo fatto tardi la sera prima o siamo soltanto molto stanchi a causa del lavoro e delle attività quotidiane.

Non solo i doveri professionali, ma anche le faccende domestiche e l’attività fisica, se la pratichiamo regolarmente, potrebbero incidere sulla nostra energia mattutina. Ed ecco così che ci svegliamo più simili a degli zombie che a persone in carne ed ossa. Ma cos’è la prima cosa che ci viene in mente in questi casi? Il caffè ovviamente. Caldo e delizioso, è proprio difficile rinunciare ad una tazzina appena svegli.

Tuttavia, potrebbe accadere qualcosa che ci richiede di limitarne il consumo. Forse per motivi di salute, oppure perché vogliamo provare a farne a meno per un periodo. Bene, cosa potrebbe sostituirlo per svegliarci e darci la stessa carica ed energia? Scopriamolo subito.

Altro che caffè al mattino, sono questi i 3 alimenti migliori di una sveglia

Riuscire a “mettere a fuoco” una volta giù dal letto dipende soprattutto da una buona alimentazione. È fondamentale nutrirsi correttamente per tenere gli occhi ben aperti e avere la mente lucida durante l’intera giornata.

A questo proposito, Noi della Redazione abbiamo pensato a 3 alimenti perfetti da consumare come primo pasto della giornata.

Cominciamo dal primo, il cacao. Conosciuto per il suo incredibile gusto che attira grandi e piccini, il cacao è un grande alleato dei nostri risvegli. Contiene importanti sostanze, tra cui specialmente la teobromina e la caffeina, entrambi stimolanti del sistema nervoso. Attenzione però al suo elevato potere calorico, così come a possibili allergie o se si soffre di tachicardia. In questi due ultimi casi è preferibile rivolgersi al medico o effettuare degli appositi test allergici prima di sbranare una tavoletta di cioccolata.

Dal dolce al salato

Altro che caffè al mattino, sono questi i 3 alimenti migliori di una sveglia e non tutti sono dolci. Noi italiani siamo soliti consumare la colazione dolce, ma ogni tanto potremmo rompere le regole. Infatti, il nostro secondo alimento rientra piuttosto tra le colazioni continentali che vediamo normalmente negli hotel: l’uovo. Molto proteico, contiene importanti proprietà nutrizionali che ne fanno un concentrato di benessere per il sistema immunitario ed anche per il sistema nervoso.

Passiamo adesso all’ultimo alimento, una via di mezzo tra il dolce e il salato e perfetto per tantissimi piatti. Ci riferiamo alle noci che, secondo gli esperti, favoriscono la memoria ed anche un sonno ristoratore. Se riposiamo bene, saremo certamente più pimpanti al mattino e riusciremo ad affrontare la giornata col piede giusto. Anche in tal caso, però, attenzione a possibili intolleranze o allergie.

Sostituire il caffè è possibile e soprattutto delizioso.