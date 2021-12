Siamo ufficialmente entrati nella settimana del Natale e quindi è tempo di ultimi ritocchi prenatalizi. C’è chi ha prenotato dal parrucchiere, chi per la manicure e chi sta ancora acquistando gli ultimissimi regali. E infine c’è chi sta cercando il giusto look da indossare per le feste di Natale, e tra queste è compreso il famoso Capodanno. Se da una parte abbiamo già deciso cosa indossare come abito, dall’altra saranno queste le scarpe da indossare che daranno una svolta al nostro look per le feste di Natale.

Le scarpe delle feste

Durante cene, pranzi di Natale e festa di Capodanno si farà sfoggio di vari look. Non dobbiamo, però, nemmeno sottovalutare il make up. Questa, ad esempio, è una tendenza bellissima che mette in risalto lo sguardo e ingrandisce l’occhio, quindi perfetta per chi ha gli occhi piccoli. Mentre come capo da indossare possiamo scegliere questo, che abbiamo sempre amato e ora torna di moda per l’inverno. Per quanto riguarda le scarpe, invece, possiamo optare per una classica décolleté, una gioiello, oppure uno stivaletto, ma anche uno stivale alto. Evitiamo le scarpe da ginnastica, che andrebbero a smorzare il look che abbiamo scelto. Ma, tra le mille proposte che ci sono in commercio, quali sono le scarpe che possiamo indossare?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Saranno queste le scarpe da indossare che daranno una svolta al nostro look per le feste di Natale

Dai colori accesi, super festive ed eleganti sono le scarpe di Jimmy Choo. Queste sono dei sandali aperti con due fiocchi in rete fatti a mano: uno legato sulla caviglia di una scarpa e uno, invece, legato sulle dita dei piedi sull’altra scarpa. Delle scarpe, dunque, divertenti e perfette per un look da festa.

Impreziosite da pietre luminose sono, invece, le décolleté di Jennifer Chamandi. I cristalli colorati sono posizionati sulla punta della scarpa, realizzata in raso lucente con cinghie slingback. MACH & MACH ha realizzato una décolleté sandalo dal design veramente accattivante da principessa. Le scarpe sono sormontate da una gemma e decorati con file di perle finte e diamanti che avvolgono la caviglia.

Senza tempo e iconiche sono le décolleté di Manolo Blahnik, con la fibbia brillante apparsa per la prima volta nella primavera del 2008. Sono realizzate in raso color rosa tenue e presentano la suola in pelle. Una scarpa che sicuramente è perfetta per dei momenti di festa, ma che è simbolo di un brand, diventata ormai una “hit” tra le scarpe da donna.

Approfondimento

Non smalto rosso a Natale e Capodanno, scegliamo invece questa manicure molto di moda