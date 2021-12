Approfittiamo di questo weekend per rilassarci e prendere un bel respiro perché le prossime due settimane le vivremo in apnea.

Nonostante i nostri sforzi per cercare di essere in anticipo sulla tabella di marcia, niente da fare. Anche quest’anno, la lista di cose da fare in previsione del Natale è ancora lunga.

Del resto, gravose incombenze lavorative e domestiche sono sempre in agguato, per cui è davvero difficile tenere a mente tutto.

Quale migliore agenda del nostro smartphone per affrontare questo turbinio di situazioni? Ecco le app da scaricare per organizzare efficacemente il Natale senza dimenticare nulla.

Christmas Gift List

Quante volte dimentichiamo di comprare un pensierino a un amico o un parente?

È pur vero che possiamo cavarcela anche con questi scenografici biscottini o una bella Torta Luisella, ma, si sa, il tempo stringe.

Disponibile su Google Play e App Store, questa app ci consente di stilare una lista dei regali da avere sempre a portata di mano.

Aggiungiamo i contatti direttamente dalla rubrica del telefono e personalizziamo l’elenco, ordinando per nome e scadenza entro cui acquistare il regalo.

È inoltre possibile aggiornare la lista e monitorare costantemente il budget, segnando costi e spese.

App di cucina

Sistemati i regali, una delle questioni più spinose riguarda sicuramente la cucina.

Anziché consultare decine e decine di siti e riviste alla ricerca delle ricette più sfiziose e spettacolari, scarichiamo queste applicazioni.

Oltre alle più classiche Giallo Zafferano e la Cucina Italiana, in App Store è reperibile l’altrettanto interessante Winter Drinks for Christmas.

Twinkly

Pubblicizzata fieramente anche dall’influencer Chiara Ferragni, questa applicazione ci consente di dare una svolta all’aspetto del nostro albero di Natale.

Una volta sistemate le luci a piacimento, gestiamole dal nostro smartphone.

L’app mette a disposizione un’intera gamma di effetti, che possiamo modificare scaricandone anche di nuovi.

La funzione playlist permette inoltre di creare sequenze di variazioni luminose a piacere da riprodurre automaticamente.

Scopriamo ora altre applicazioni utili in previsione della Festa più amata dell’anno.

Christmas Decoration

Molti di noi avranno sicuramente già addobbato l’albero e l’intera casa.

Tuttavia, per chi fosse indietro con i preparativi, il consiglio è quello di sbirciare su Tumblr o Pinterest, miniere di idee da cui prendere spunto.

Anche l’app Christmas Decoration potrebbe ispirarci per decorare gli ambienti domestici in modo originale e sorprendente.

Messaggi dal Polo Nord

Non dimentichiamo che Natale è la festa dei bambini per eccellenza.

Per emozionarli ancora di più, perché non organizzare una bella videochiamata con Babbo Natale grazie a questa app, disponibile per iOS e Android?