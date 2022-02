Parlare di astri e oroscopo significa andare davvero lontano nel tempo. I primi dati storici abbastanza concreti sulla passione per le stelle e il loro influsso arrivano dall’Egitto. Anche se sembra che i primi ad amare le stelle e i loro condizionamenti siano stati gli antichi Caldei. Sono passati dunque migliaia di anni e siamo ancora qui a cercare qualche buona notizia nell’oroscopo. Allora però era obiettivamente difficile dividere l’astronomia dall’astrologia. Tornando a noi, ecco cosa ci aspetta in questo inizio di settimana e quali saranno i 3 segni più fortunati secondo le stelle.

Nella calma ecco chi entra nei primi 3 della settimana

Assomiglia molto alla tartaruga la settimana della Vergine. Con tutta la sua lentezza, ma anche la saggezza di poter arrivare lontano, anche andando piano. Davvero singolari i prossimi giorni dei nati dal 24 agosto al 22 settembre che potrebbero ricevere l’occasione della vita. Parliamo ovviamente di ambito lavorativo, in cui finalmente qualcuno si sarebbe accorto del talento e dell’organizzazione di questo segno. Proprio grazie alla calma con cui la Vergine attende l’arrivo di soldi e promozioni, le stelle favorirebbero questo cambiamento. Sarebbero in arrivo dei successi in campo professionale, con relative soddisfazioni economiche.

Altro che Ariete e Toro, ecco i 3 segni super fortunati che riempiranno la settimana di soldi e successi lavorativi

Il Cancro potrà contare nei prossimi giorni su un alleato davvero “luminoso”: nientemeno che il Sole. Capace di illuminare la via di questo segno, tendenzialmente abbastanza impetuoso e poco razionale. Sarà proprio il Sole a guidare il Cancro a nuovi orizzonti lavorativi, suggerendo calma e sangue freddo. Le occasioni per migliorare e fare soldi sarebbero dietro l’angolo, ma senza strafare e avere fretta. Il Cancro da qualche tempo sta litigando anche con Venere contraria, ma le avversità starebbero finendo. È il momento quindi di cogliere la palla al balzo e fare il salto di qualità.

Il pronostico sembra avverarsi per l’Acquario

Altro che Ariete e Toro, ecco i 3 segni super fortunati tra cui l’Acquario, chiamato alla riscossa. Venere è al fianco degli innamorati, ma sembra propensa ad aiutare anche chi crede in se stesso sul lavoro. Avevamo anticipato un paio di mesi fa che l’Acquario sarebbe stato chiamato alla svolta professionale. I tempi sembrerebbero maturi, soprattutto dal 22 febbraio in poi. Attenzione a progetti anche molto impegnativi. Potrebbero infatti manifestarsi possibili trasferimenti in posti anche lontani. Per i single un’occasione unica, per le famiglie urge una riunione immediata. Certi treni passano una volta sola.

