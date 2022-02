Anche se il prezzo della pasta ha recentemente subito dei rincari notevoli, gli italiani non ci rinunciano certo. Magari qualche grammo in meno per volta o un’insalata in più, ma lo spaghetto non abbandona la tavola tricolore. E, visto che parliamo di spaghetti e pasta, ecco una curiosità per i nostri Lettori. Siamo ancora in cima al Mondo per consumi di pasta pro capite secondo le statistiche internazionali. Con quasi 25 kg all’anno, ma dietro c’è un’autentica sorpresa. Qualcuno potrebbe pensare ad America e Cina, o Francia e Spagna. Invece ecco spuntare la Tunisia, dove si consumerebbero quasi 18 kg all’anno di pasta a testa. Ma, tornando a noi, ecco una ricetta semplicissima e tanto amata. Non i soliti meravigliosi spaghetti con le cozze, ma un piatto con una piccola ma salutare variante.

Una spezia e un’erbetta aromatica tanto salutari

Vediamo come preparare degli spaghetti alle cozze con il prezzemolo e lo zafferano. Quest’ultimo come ricordiamo nello studio, sarebbe da sempre riconosciuto come un alleato della buona digestione e del metabolismo. Proprio quello che ci vuole se magari ci mangiamo un signor piatto di pasta con le cozze a cena. Ecco dunque cosa ci serve:

400 grammi di spaghetti, o, in alternativa anche i bucatini o le linguine;

1 kg abbondante di cozze;

aglio;

1 bustina di zafferano;

del prezzemolo;

vino bianco secco;

sale e pepe;

olio Evo.

Se prendiamo le cozze da preparare, ecco come pulirle, seguendo i nostri suggerimenti.

Non i soliti meravigliosi spaghetti con le cozze ma questa versione succulenta e con 1 ingrediente che sarebbe alleato della digestione e del metabolismo

Vediamo la preparazione della nostra ricetta, che, ovviamente non si discosta da quella tradizionale:

prendiamo un bicchiere con 1 dito d’acqua e sciogliamoci lo zafferano;

puliamo le cozze rigorosamente sotto l’acqua corrente se dobbiamo pulirle;

mettiamo sul fuoco una padella e facciamo il soffritto con l’aglio, l’olio e, unendo le cozze, con un po’ di vino bianco. Cuociamo fino all’apertura dei molluschi;

scoliamo le cozze, sgusciamole, ma mantenendone invece qualcuna intatta per l’estetica e rimettiamole in padella, facendole saltare assieme allo zafferano;

nel frattempo, cuociamo la pasta, in acqua abbondante, scoliamola bene al dente e trasferiamola nella padella assieme alle cozze;

facciamo saltare per un paio di minuti, quindi mettiamola in una zuppiera, con una bella spolverata di prezzemolo ed eventualmente di pepe.

Una ricetta comunque semplicissima, che grazie alla presenza dello zafferano, diventerà anche più facilmente digeribile.

