Altro che aceto e scorza d’arancia, per contrastare efficacemente la terribile puzza di broccolo aiuta questa insospettabile bevanda che tutti abbiamo in casa

Cavoli, broccoli, verze e cavolfiori sono ortaggi tipicamente invernali. Tutti appartengono alla famiglia delle Crucifere o Brassicaceae e ogni giorno li troviamo a disposizione nel reparto ortofrutta, sul banco del mercato ed anche negli orti. Sono molto belli da vedere perché hanno forme molto strane, curiose, quasi geometriche. Ricordano dei mazzolini di fiori particolari e molto originali. Inoltre, in base alla tipologia e varietà, hanno anche colori diversi. Si va dal classico cavolfiore bianco al verde intenso dei broccoli.

La verza invece presenta innumerevoli sfumature che vanno a toccare il viola intenso. Senza infine dimenticare il particolarissimo cavolo romanesco, che ha piccole cimette a forma piramidale di un allegro color verde chiaro. Insomma, cavoli & C. sono davvero un piacere per gli occhi, da ammirare quasi fossero un’opera d’arte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come cucinare broccoli e cavolfiori

In genere questi ortaggi vengono fatti bollire per poi essere consumati come un semplice contorno: saltati in padella e conditi con olio, sale e pepe. Il cavolfiore è molto gustoso anche a temperatura ambiente con un goccio di aceto. Possiamo anche realizzarci delle calde zuppe vellutate, ideali proprio in questa fredda stagione, magari con l’aggiunta di legumi.

Tuttavia, poiché non tutti gradiscono i broccoli e le verdure appartenenti alla stessa famiglia, è possibile portarli in tavola proponendo ricette sfiziose. Bastano infatti 2 ingredienti e 10 minuti per trasformare i broccoli in una delizia cremosa e prelibata che conquisterà tutta la famiglia e ingolosirà gli ospiti.

Gusti personali a parte, c’è però un altro disguido che accomuna questi ortaggi: il cattivo odore che si crea quando li cuciniamo. Quando si mettono a bollire le cimette di broccolo e di cavolfiore, ed anche le foglie di verza, tutta la cucina viene immediatamente invasa di una terribile puzza sgradevole. A poco serve spalancare le finestre, perché si tratta di un odore molto intenso che va ad impregnare anche tende e tessuti.

I rimedi naturali per contrastare la puzza di broccoli e cavolfiore in cottura

Esistono numerosi rimedi naturali per cercare di attenuare questo sgradevole problema. C’è chi dice di aggiungere nell’acqua di cottura dell’aceto o delle scorze d’arancia. Si è sentito parlare anche delle foglie d’alloro. Tuttavia, si tratta comunque di palliativi che riducono il problema ma non lo eliminano totalmente. In questo articolo andremo a vedere un’altra soluzione davvero molto efficace.

Altro che aceto e scorza d’arancia, per contrastare efficacemente la terribile puzza di broccolo aiuta questa insospettabile bevanda che tutti abbiamo in casa

A venirci in aiuto è il latte, che possiamo utilizzare in 3 modi diversi. Vediamoli più nello specifico:

aggiungere all’acqua di cottura mezza tazza di latte; tenere in cucina una tazza di latte perché assorbe gli odori esterni. Ricordare di cambiarla ogni 2 o 3 giorni prima che il latte stesso cominci ad inacidirsi; inzuppare della mollica di pane con del latte e metterla nella pentola di cottura.

Scegliendo uno di questi 3 sistemi avremo risolto il problema. E quindi, altro che aceto e scorza d’arancia, per contrastare efficacemente la terribile puzza di broccolo aiuta questa insospettabile bevanda che tutti abbiamo in casa.

A questo punto, potremo portare in tavola più spesso verza, broccoli e cavolfiori perché cucinarli non sarà più così sgradevole e fastidioso.