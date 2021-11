I broccoli sono un ortaggio tipicamente invernale. Con le loro infiorescenze verdi fanno bella mostra di sé al mercato e dall’ortofrutta. Sembrano quasi un bouquet di fiori e per questo viene subito voglia di acquistarne un mazzetto. Purtroppo, però, non tutti gradiscono quest’ortaggio ed è davvero un peccato perché i broccoli sono ricchi di proprietà benefiche. Anzitutto sono poveri di grassi e di calorie (poco più di 30 per 100 grammi) ed inoltre contengono sali minerali (calcio, fosforo, ferro, sodio, potassio, magnesio, zinco, manganese) e vitamine (C, B1, B2, B3, B5, B6, E, A, K).

In genere i broccoli si fanno bollire e poi si mangiano come contorno, semplicemente saltati in padella con olio, sale e, per chi vuole, del peperoncino. Alcuni li utilizzano anche per condire la pasta, magari con qualche filetto d’acciuga che dà un tocco di sapore in più. Ma non è finita qui. In cucina, infatti, basta un po’ di fantasia e qualche ingrediente strategico per trasformare anche il più triste degli ortaggi in un piatto da leccarsi i baffi.

2 ingredienti e 10 minuti per trasformare i broccoli in una delizia cremosa e prelibata che conquisterà famiglia e ospiti

Ingredienti per 4 persone

400 g di broccoli;

160 g di piselli in scatola o surgelati;

200 g di pasta formato corto (tipo farfalle, pipe, conchigliette, mezze penne, ecc.);

besciamella q.b.;

formaggio grattugiato (tipo Grana, Parmigiano, Pecorino, ecc.) q.b.;

sale q.b.

Come procedere

Lavare il broccolo e far bollire le cimette in acqua bollente. Scolarle un paio di minuti prima della cottura ultimata; nel frattempo, far cuocere la pasta e scolarla al dente; versare i broccoli in una ciotola capiente e sminuzzarli in maniera grossolana con una forchetta. Dobbiamo ottenere dei pezzetti piuttosto piccoli e non una crema; aggiungere i piselli e un po’ di besciamella; aggiustare di sale e mescolare il tutto in maniera omogenea; prendere una teglia e sporcare il fondo con una cucchiaiata di besciamella; quindi versare uno strato di pasta cotta al dente; coprire con metà della salsa di broccoli e piselli; fare un altro strato con pasta e crema di verdure; spolverare con il formaggio grattugiato; far cuocere in forno già caldo (180 °C) per 15/20 minuti; durante gli ultimi 5 minuti impostare la funzione grill del forno.

Et voilà, davvero molto facile, perché bastano 2 ingredienti e 10 minuti per trasformare i broccoli in una delizia cremosa e prelibata che conquisterà famiglia e ospiti.

Approfondimento

