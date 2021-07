Il ferro da stiro è un elettrodomestico che, con questo caldo afoso, chiunque vorrebbe fare a meno di utilizzare. Tuttavia, è praticamente insostituibile e difficilmente si riescono trovare valide alternative.

Per quanto però sia utile nella vita di tutti i giorni, è anche molto fragile ed è spesso soggetto a diverse manutenzioni e riparazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tra le cause principali di questi guasti e malfunzionamenti, rientra quasi sempre il nostro cattivo utilizzo. Come vedremo nel corso dell’articolo, infatti, molti commettono questi imperdonabili errori senza sapere che stanno danneggiando il ferro da stiro.

Profumare il bucato nella maniera sbagliata

Uno degli errori più comuni che danneggiano il ferro da stiro, è quello di inserire nella caldaia sostanze profumate. Molti infatti, spinti dalla voglia di ottenere capi e vestiti profumati, aggiungono fragranze spesso senza neanche sapere a cosa stanno andando incontro.

C’è chi versa nella caldaia l’acqua distillata con qualche goccia di olio essenziale, o di ogni genere di profumi. Altri, invece, versano addirittura gocce di ammorbidente per il bucato, sostanze aromatiche e detergenti.

Il risultato? Tantissime apparecchiature in riparazione o, nel peggiore dei casi, completamente rotte e da sostituire.

Molti commettono questi imperdonabili errori senza sapere che stanno danneggiando il ferro da stiro

In realtà, in tutti i libretti di istruzione è chiaramente specificato il divieto di introdurre, all’interno della caldaia, sostanze diverse dall’acqua distillata.

Anche l’aceto, ad esempio, non andrebbe inserito nel ferro da stiro. Tuttavia, questo può risultare utile per la pulizia di alcune parti dell’apparecchiatura e può sostituire efficacemente altri smacchiatori.

In questo senso, abbiamo già visto “Il metodo infallibile per disincrostare la piastra del ferro da stiro una volta per tutte e con zero fatica”.

Come ottenere un bucato profumato

Il modo più corretto per profumare i nostri vestiti è quello di inserire dei profumatori all’interno di cassetti ed armadi.

Questi si possono facilmente realizzare procurandosi dei sacchetti di organza e riempiendoli di aromi, bucce di frutta disidratata, erbe aromatiche e così via.

Importante è anche la fase di asciugatura, che è meglio effettuare all’aperto quando le giornate non sono troppo umide.