È una delle cose più fastidiose e anche pericolose quando si sta guidando. Il vetro del parabrezza che si appanna e dopo lascia aloni che ci impediscono una visione chiara. Con il calare delle temperature ci troviamo tutti a fare i conti con questo fastidioso impiccio.

La condensa all’interno dell’auto si forma per effetto dello sbalzo termico tra interno ed esterno. Quando fuori fa freddo e noi con il nostro calore corporeo e riscaldamento alziamo la temperatura interna.

Per fortuna con i nuovi modelli di auto è facile e veloce liberarsi della condensa. Però questo non significa che i vetri tornino ad essere nitidi e splendenti.

In pochi sanno come pulire i vetri dell’auto e dire addio ad aloni e macchie di calcare

Infatti il più delle volte per liberarsi dei vetri appannati usiamo fazzoletti di carta o pezzette varie. Magari siamo nel traffico e non possiamo accostare oppure il freddo è troppo per aspettare. Ed è così che sui vetri si formano aloni e macchioline difficili da far andare via.

Per pulire alla perfezione i vetri dell’auto, parabrezza e lunotto non serve molto. Infatti possiamo usare tranquillamente un detergente a base di acqua, bicarbonato e detersivo per i piatti. Lo stesso che potremmo usare per togliere il calcare e avere il box doccia splendente.

L’unica accortezza è non utilizzare acqua calda per evitare di incrinare il vetro. E per lo stesso motivo procedere al lavaggio in una zona d’ombra, non in un punto esposto al sole. Non importa che sia inverno e le temperature siano più basse, potremmo non liberarci di tutti gli aloni.

Ma per evitare completamente gli aloni a prescindere dal detergente usato c’è un trucco. Infatti abbiamo l’abitudine di passare direttamente il detergente con un panno bagnato. Il problema è che tutta la polvere, pulviscolo e sporcizia, in questo modo, rimarrà appiccicata al vetro.

Come procedere

Passiamo prima un panno antistatico o un panno asciutto per togliere un primo strato. Poi passiamo al lavaggio e successivamente ripassiamo con un altro panno asciutto.

È così che ci libereremo di quei fastidiosi aloni che ci infastidiscono la guida. Proprio come se dovessimo lavare le finestre di casa, in pratica. È questo il segreto per pulire i vetri in modo efficace, tutti i tipi di vetri.

Quindi, ecco che in pochi sanno come pulire i vetri dell’auto e dire addio ad aloni e macchie di calcare. Da oggi in poi non dovremo più preoccuparci di fastidiose chiazze su vetri e parabrezza.

Però facciamo sempre attenzione, soprattutto quando le temperature sono basse. Infatti tutti pensano che facciano bene, ma in inverno questi rimedi fai da te contro il ghiaccio potrebbero rovinare il vetro dell’auto.