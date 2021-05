Nessun altro oggetto in casa può sostituire il ferro da stiro. Per questo motivo è uno degli elettrodomestici più utilizzati nella vita di tutti i giorni.

D’altro canto, però, è normale che col passare del tempo e dopo svariati utilizzi, tenda a rovinarsi.

Una parte del ferro da stiro che si macchia molto facilmente e non permette di stirare bene, è la piastra.

Nel corso di questo articolo, infatti, sveleremo il metodo infallibile per disincrostare la piastra del ferro da stiro una volta per tutte e con zero fatica.

Perché la piastra del ferro da stiro si sporca così facilmente?

Sarà capitato a tutti, prima o poi, di avvertire una mancanza di scorrevolezza del ferro da stiro passandolo sui vestiti.

Quando succede è perché molto probabilmente la piastra è rovinata, oppure sporca.

Le cause possono essere molte, ma le più comuni sono il calcare, o le stampe di alcuni vestiti che si fondono per il calore.

In questi casi, è opportuno ripristinare subito lo stato della piastra del ferro da stiro. Infatti, se non si agisce con tempestività, lo sporco può riversarsi sui vestiti che andremo a stirare.

Tra poco vedremo qual è il metodo infallibile per disincrostare la piastra del ferro da stiro una volta per tutte e con zero fatica.

Un efficacissimo sgrassatore fai da te

In un precedente articolo, abbiamo già visto che “si dovrà per forza sostituire il ferro da stiro, se non facciamo attenzione a questo problema diffusissimo”.

Il calcare, infatti, può giocare brutti scherzi e spesso basta solo un po’ di manutenzione in più per non avere problemi irrisolvibili.

Tra la manutenzione da effettuare almeno una volta a settimana c’è anche la pulizia della piastra.

Ma se dovessero esserci macchie ostinate, dobbiamo utilizzare le maniere forti.

Tra i tanti metodi già visti più volte in ProiezionidiBorsa, possiamo preparare un efficace sgrassatore fai da te, utilizzando prodotti che abbiamo in cucina.

Basterà, infatti, riempire uno spruzzino con questi ingredienti:

a) un bicchiere d’acqua distillata, quella che si usa per stirare;

b) 3 cucchiai di aceto bianco;

c) 1 cucchiaino di detersivo per i piatti.

Rigorosamente a ferro da stiro spento e con la piastra fredda, spruzziamo questa soluzione e lasciamo agire. Poi con un cotton fioc imbevuto di aceto, puliamo anche i forellini, per togliere ogni traccia di calcare. Fatto ciò, passiamo con un panno umido la piastra e lasciamo asciugare.