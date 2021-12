Soprattutto nel periodo delle feste, in cui arrivano in casa ospiti e familiari, si vuole far trovare la casa splendente. Se pensiamo al bagno, ciò che impedisce ai sanitari di brillare è proprio il calcare. Si potrebbero utilizzare delle soluzioni chimiche in commercio. Tuttavia, qualcuno potrebbe preferire qualche vecchio ma efficace rimedio della nonna. Così altro che aceto e limone, è questo l’anticalcare infallibile che farà risplendere i sanitari in un batter d’occhio.

Come risolvere il problema del calcare

Il calcare diventa quasi una presenza più o meno costante da tenere a bada, perché non combini guai in casa. La lavatrice ne sa qualcosa, poiché a volte le riparazioni dovute alle incrostazioni di calcare costano non poco. Qualche consiglio, tuttavia, c’è per eliminare il calcare da doccia, rubinetti e lavatrice.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Il calcare è un vero problema perché è la formazione forte e resistente di due elementi che si trovano nell’acqua, il calcio e il magnesio. Quando l’acqua si deposita sulla superficie dei rubinetti o nel cestello della lavatrice, si formano le macchie di calcare. A volte formano delle vere e proprie incrostazioni, dure e difficili da eliminare.

La soluzione migliore è quella di asciugare le superfici dall’acqua ogni volta che si utilizzano. Così come nel caso del lavello della cucina e della rubinetteria, anche l’oblò della lavatrice conviene lasciarlo aperto dopo il bucato, in modo che l’acqua sul cestello si asciughi.

Altro che aceto e limone, è questo l’anticalcare infallibile che farà risplendere i sanitari in un batter d’occhio

Tra i rimedi naturali molto efficaci contro il calcare, vi è sicuramente l’aceto di vino, così come il limone. Gli agrumi in genere si comportano bene per lucidare le superfici ed eliminare il calcare. Si utilizzano le bucce, ma anche il succo per i casi più ostinati. Le bucce di arancia e di limone sono piuttosto versatili ed efficaci.

Proprio tra le bucce troviamo quelle della pera e della mela, ambedue aventi un certo potere anticalcare. Si possono passare sulle superfici dei nostri sanitari e lasciarle agire per pochi minuti, per poi risciacquare. Le pere sono ancora disponibili a dicembre e le mele anche.

Si può anche preparare una soluzione da utilizzare con la spugnetta. Possiamo, a questo scopo, mettere le bucce con dell’acqua in un pentolino e portarle ad una buona temperatura. Si consiglia di non farle bollire. Infatti, le bucce di pera e mela contengono acido citrico, che funziona come anticalcare. Tuttavia se portato a temperatura di ebollizione comincia a decomporsi, perdendo efficacia. Così meglio sobbollire l’acqua piuttosto che bollirla.

La soluzione così ottenuta, una volta raffreddata, si può passare sulle superfici. Si avrà cura di risciacquare e di asciugare le superfici. Vedremo i sanitari brillare di nuovo.

Approfondimento

Altro che bicarbonato e aceto, l’insospettabile anticalcare è un ortaggio che farà brillare la rubinetteria e non è il pomodoro