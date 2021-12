L’arista è una parte del maiale morbida e succosa, che si sposa perfettamente col sapore dolce e leggermente acidulo di alcuni frutti. La tradizione toscana prevede una preparazione con pere e pecorino, probabilmente la più nota.

In questo caso proponiamo una ricetta che prevede l’utilizzo delle mele. L’importante è che abbiano una consistenza farinosa e cioè friabili ma compatte. Per fare qualche esempio, citiamo la mela Fuji o anche una Red Delicious o Stark, purché sia molto matura. Impossibile non amare questo secondo piatto a base di carne da proporre per il pranzo di Natale.

L’unione di arista, mele e pochi altri ingredienti crea un connubio di sapori delizioso, che permetterà di fare un figurone con familiari e amici. Un secondo piatto assolutamente da assaggiare o cucinare almeno una volta, anche perché discretamente semplice da preparare.

Ingredienti per 4 persone

1 mela;

1 arista;

50 g di miele di acacia;

1 cucchiaio di senape;

q.b. sale e olio EVO.

Lavare e mondare la mela. Prendere un tagliere e un coltello e tagliarla in pezzi dello spessore di mezzo centimetro e alte poco meno dell’arista. Fatto ciò, dividere a metà ciascuna fetta ottenuta.

Fare delle incisioni trasversali sull’arista, quasi fino al fondo della carne. La distanza tra i tagli deve essere all’incirca di un centimetro e mezzo. Una volta completato il taglio, infilare una fetta di mela in ciascuna insenatura. Dunque, salare l’arista e adagiarla su una teglia per forno rivestita con l’apposita carta. Irrorarla con un filo di olio extravergine di oliva.

In una ciotola, preparare un composto di senape e miele, per poi spennellarlo sull’intera arista. Infine, cuocerla a 200° in forno statico preriscaldato. L’arista di maiale con mele sarà finalmente pronta.

La si potrà servire accompagnandola con un buon vino, come un Bagnoli di Sopra DOP, un Alto Adige Val Venosta Pinot Nero DOC o un Circeo DOP Rosso Novello.

Approfondimento

