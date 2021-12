Pochi inconvenienti sono più fastidiosi in inverno di un parabrezza completamente appannato, che può impiegare anche diversi minuti per tornare limpido. L’interno dell’abitacolo, soprattutto se la nostra macchina trascorre la notte all’esterno, può raggiungere alti livelli di umidità. E a volte è difficile liberarsi dell’umidità in eccesso fino all’arrivo della primavera. Per risolvere questo problema, possiamo acquistare dei deumidificatori appositi. Ma se non vogliamo mettere mano al portafogli, esistono anche delle soluzioni ‘casalinghe’ molto efficaci che possono aiutarci a risolvere o per lo meno ad arginare il problema. Vediamone una.

Basta vetri appannati con questo strumento fatto in casa a costo quasi zero per assorbire l’umidità in macchina

Ma di quale strumento siamo parlando? Semplicissimo, si tratta di un deumidificatore ‘low tech’ che possiamo creare utilizzando due oggetti che quasi tutti abbiamo in casa: un calzino spaiato e della lettiera di gatto. Proprio così. La lettiera di gatto è infatti perfetta per assorbire l’umidità in eccesso, oltre che i cattivi odori.

Comporre il deumidificatore è semplicissimo. Possiamo mettere la lettiera del gatto all’interno di un calzino spaiato. Questo oggetto, che non troverebbe altri usi in casa, è perfetto per i nostri scopi, perché è traspirante e leggero.

Basta vetri appannati con questo strumento fatto in casa a costo quasi zero per assorbire l’umidità in macchina.

Usiamo della lettiera di gatto all’interno di un calzino spaiato

Riempiamo quindi il nostro calzino con la lettiera di gatto, e poi leghiamolo saldamente in modo che i pezzettini della lettiera non si disperdano in macchina. Poi posizioniamolo all’interno della nostra automobile, in modo che possa svolgere il suo compito. Mettiamolo sotto un sedile o sul cruscotto. Cambiamo la lettiera all’incirca una volta alla settimana, o quando diventa umida, per fare in modo che il nostro deumidificatore fatto in casa continui a svolgere il suo compito.

Se non abbiamo la lettiera di gatto, usiamo il sale grosso

Se non abbiamo a disposizione della lettiera di gatto, non disperiamo, perché c’è un’alternativa. Possiamo infatti utilizzare il sale grosso. Anch’esso ci aiuterà a eliminare l’umidità in eccesso all’interno dell’abitacolo, anche se è meno efficace della lettiera.

Un consiglio per la prevenzione: per evitare che si formi troppa umidità all’interno dell’auto, è bene seguire dei comportamenti corretti. Per esempio, non viaggiare con il finestrino aperto durante le giornate umide o di pioggia. Mettiamo anche degli stracci sui tappetini, in modo da non impregnarli di acqua se saliamo in macchina con le scarpe bagnate. Premuriamoci di cambiare spesso gli stracci in modo che la nostra auto rimanga asciutta.

Approfondimento

Ecco come costruire un deumidificatore fatto in casa a costo quasi zero per eliminare l’umidità invernale