Il bagno è sicuramente l’ambiente della casa che necessita più attenzioni e pulizia. Utilizzandolo tutti i giorni per diverse ragioni, dall’igiene personale al lavaggio dei panni sporchi, è maggiormente soggetto a contaminazioni.

Innanzitutto è fondamentale mantenere l’ambiente asciutto per limitare la proliferazione di muffe, germi e batteri. Per questo motivo infatti, è necessario arieggiare molto spesso la stanza, per smorzare, ad esempio, i vapori acquei prodotti durante la doccia.

Ci sono sanitari per cui è indispensabile qualche accorgimento in più e il water è, di certo, uno di questi. Per ragioni inutili da elencare, è essenziale utilizzare dei detergenti che, oltre a rimuovere lo sporco e il calcare, assicurino anche un’igienizzazione perfetta.

Quale detersivo scegliere?

I prodotti in commercio spesso sono aggressivi e nocivi per l’ambiente e trovare un’alternativa naturale che funzioni allo stesso modo non sempre è facile. Spesso vengono utilizzati aceto o bicarbonato, ma il primo lascia un odore che per molti è sgradevole, il secondo pulisce a fondo, ma non dona lucentezza.

Come ottenere un prodotto che soddisfi tutte le esigenze del caso? Altro che aceto e bicarbonato per pulire velocemente il water ecco un prodotto fai da te che lo renderà bianco, brillante ed igienizzato.

Per avere una buona efficacia è necessario utilizzare sostanze acide, che trattino a fondo i sanitari. In questo modo è possibile rimuovere accuratamente lo sporco, il calcare, disinfettare e donare splendore alla superficie del water, senza irritare la pelle, le vie respiratorie e rispettando la natura.

Tra i prodotti naturali più consigliati ci sono l’acido citrico e il sale. Ma vediamoli di seguito nello specifico.

L’acido citrico è molto usato per le pulizie ecologiche. È un composto naturale che, a contatto con l’acqua, produce una soluzione acida che può essere utilizzata come anticalcare, igienizzante e disincrostante.

Il sale, invece, ha capacità smacchianti ed è un ottimo antimuffa ed antiruggine, igienizza le superfici ed elimina perfettamente le incrostazioni.

Usate entrambi e con l’aiuto di altre semplici sostanze è possibile preparare un gel in grado di rendere il proprio water pulito ed igienizzato come non mai senza l’uso di prodotti chimici.

Il procedimento consiste nel prendere una tazza di acido citrico, unire 3 cucchiai di farina, 2 di sapone per piatti ecologico, 20 gocce di olio essenziale di lemongrass ed acqua calda quanto basta per rendere la consistenza del composto simile ad un gel. Una volta pronto il gel, cospargere una tazza di sale grosso all’interno del wc, sfregare con lo scopino e tirare lo sciacquone. Successivamente utilizzare il gel su tutta la superficie del water e lasciare agire per almeno mezz’ora. Infine strofinare con lo scopino e tirare lo sciacquone.

In questo modo, oltre ad ottenere un pulito impeccabile, si avrà un profumo gradevole in tutto il bagno.