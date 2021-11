La pulizia del bagno è probabilmente tra i lavori domestici quello che meno preferiamo. È certamente un lavoro che richiede da parte nostra maggiore accortezza e impegno. Spesso siamo come un pendolo che oscilla in maniera costante tra residui di calcare e residui di sapone. Tra detersivi costosi e idee fai da te, sono davvero tante le soluzioni a cui possiamo attingere. Efficacia, ecologia ed economia, tre parole che sono diventate un mantra per la cura del nostro bagno.

Non solo bicarbonato e limone, per eliminare i residui di calcare dal bagno possiamo usare questo sorprendente metodo

I classici e costosi detersivi o la candeggina, potremmo provare a sostituirli o alternarli con i rimedi della nonna. Dal bicarbonato al limone, alleati casalinghi di mille battaglie, ma anche l’aceto o alle volte il sale, sono prodotti naturali che ci aiutano nella pulizia profonda. E se i risultati non dovessero essere quelli sperati, magari ci lasciamo trasportare da altre soluzioni, un po’ più costose: coca cola o vino, ad esempio. Insomma, sono proprio tante le soluzioni in casa per una pulizia corretta del bagno e dei nostri sanitari. Chi più chi meno, l’azione di questi prodotti a contatto con l’acqua, riescono a facilitarci il compito. Non solo bicarbonato e limone, per eliminare i residui di calcare dal bagno possiamo usare questo sorprendente metodo, incredibilmente efficace.

Insospettabile alternativa

Sono particolarmente noiose le macchie di sapone, i residui di calcare e di schiuma, che rimangono a lungo anche dopo una profonda pulizia del nostro bagno. Ed ecco che ci viene in aiuto un’insospettabile alternativa.

La maggior parte di noi può avere in casa una confezione di compresse effervescenti, utili per curare i sintomi influenzali. L’aspirina, ad esempio che, accostata ad altri ingredienti casalinghi può darci una mano nella pulizia del nostro bagno. L’aspirina, oltre ai consueti usi, potrebbe servire anche per eliminare i residui di calcare e sapone che rimangono nel lavandino, nella vasca e nel gabinetto. Con 4-5 aspirine e del sapone liquido o detergente, potremmo creare un prodotto adatto alla pulizia del nostro bagno.

Ecco come procedere:

Trituriamo 5 aspirine e in seguito le sciogliamo in un po’ di sapone o detergente liquido e spalmiamo il nostro mix sull’area da trattare.

Lasciamo agire il composto per circa 1 ora e poi sciacquiamo con acqua fredda e puliamo con l’aiuto di un panno morbido.

Ecco che con questa soluzione casalinga a basso costo, possiamo dare un taglio netto al calcare e ai fastidiosi residui di sapone.

