Il risparmio è un obiettivo che tutti inseguono. Soprattutto in un periodo in cui l’inflazione galoppante sta togliendo potere di acquisto agli stipendi e alle pensioni. Ma proprio quando risparmiare sembra impossibile, a causa dell’aumento dei prezzi, è il momento di mettere in atto una serie di trucchi. E questo per fare in modo non solo che lo stipendio arrivi alla fine del mese, ma che avanzi anche. Permettendo, quindi, di accantonare cifre che, alla lunga saranno anche importanti. Risparmiare almeno 3.600 euro l’anno sullo stipendio non sarà mai stato così facile per chi imparerà questi meccanismi.

Come iniziare

Ovviamente all’inizio sarà necessario fare un pò di conti, ma risparmiare 300 euro al mese non è difficile. L’importante è trattare il risparmio come una spesa. Se si tende a mettere da parte quello che avanza a fine mese, infatti, non si accantonerà nulla. Questo perchè se si hanno soldi a disposizione si tenderà a spenderli.

Se, invece, quando arriva lo stipendio una piccola parte viene messo via come se fosse una spesa, si tenderà a rimandare acquisti non indispensabili. Il consiglio è quello di togliere dalla retribuzione mensile almeno il 10%. Se lo stipendio, quindi, è di 1.500 euro netti, 150 euro dovranno essere subito tolti e messi da parte, affrontando il mese avendo a disposizione solo 1.350 euro. Come se si dovesse pagare una bolletta o la rata di un prestito. In questo modo a fine anno l’accantonamento sicuro sarà di 1.950 euro, considerando anche la tredicesima mensilità.

Per risparmiare, infatti, basta spendere meno di quanto si guadagna, ed il gioco è fatto. Ma se si cerca di abbassare una serie di spese fisse sarà molto più semplice raggiungere l’obiettivo.

Risparmiare almeno 3.600 euro l’anno sullo stipendio è facilissimo senza rinunce e tagliando le spese inutili seguendo questi semplici consigli

Quali sono le spese inutili da tagliare fin da subito? Quelle che non comportano sacrifici e rinunce ma che vanno affrontate quanto prima. Ad esempio:

scegliere una banca che non addebiti canoni e commissioni. In questo modo si risparmieranno almeno 50 euro l’anno;

non rinnovare la polizza auto senza compararla con altre che potrebbero essere più economiche. Questo permette risparmi più consistenti che possono arrivare anche a 100 euro l’anno;

cercare di tagliare le spese fisse mensili, come internet, telefono fisso, abbonamenti a servizi di streaming semplicemente cercando un fornitore più economico. Senza rinunciare a nulla si potrebbero risparmiare altri 200 o 300 euro l’anno;

invece di prendere 2 caffè al bar, considerando il costo di 1,10 euro l’uno, prepararli a casa, si risparmiano fino a 800 euro l’anno.

Ovviamente le spese inutili variano da persona a persona. E per individuarle il consiglio è quello di annotarle per un paio di mesi. In questo modo sarà più semplice individuarle. Eliminare una cena al ristorante o un ordine da asporto, non acquistare con la carta di credito, non fare acquisti a rate. Questi sono tutti consigli che porteranno a risparmiare centinaia di euro.

