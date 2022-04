Oltre al calcare, i rubinetti in acciaio sono soggetti a dei piccoli graffietti. Si provocano involontariamente adoperando detersivi troppo aggressivi o spugnette eccessivamente abrasive. Qualsiasi sia la causa, esiste una tecnica che ci consente di farli scomparire.

Non ci stiamo riferendo all’utilizzo di prodotti chimici ma ad un trucchetto ad hoc. Spesso infatti “i rimedi della nonna” sono i più efficaci, come si è visto anche in passato, ad esempio per dire addio alla polvere senza sforzo.

Spazzolino e dentifricio

Ebbene è sorprendentemente facile togliere i graffi dai rubinetti ricorrendo ad una di queste soluzioni fai da te. Dunque, tutto quello di cui avremmo bisogno è in vecchio spazzolino a setole morbide ed una pasta dentifricia. La consistenza di quest’ultimo ha un’azione leggermente abrasiva che “leviga” il graffio. Quindi spalmiamo il dentifricio sulle setole e passiamo lo spazzolino nel senso della striatura sull’acciaio. Ripetiamo questa operazione finché non vedremo i graffi “riempiti”. Poi sciacquiamo il rubinetto. Asciughiamolo bene con un panno morbido.

È sorprendentemente facile togliere i graffi dai rubinetti in acciaio con questo trucco che solo gli esperti conoscono

Non ci resta che un’ultima operazione per dire addio ai graffi. Prendiamo un batuffolo. Bagniamolo abbondantemente con un olio da cucina. Si può optare per uno di semi di girasole o di oliva a seconda di quello che abbiamo a disposizione. Quindi strofiniamo la superficie da trattare per alcuni minuti. Infine lucidiamo con un panno morbido. Et voilà, il rubinetto tornerò lucido e splendente come nuovo.

Per i graffi più ostinati c’è una “tecnica d’urto” che ricorre all’aiuto della carta abrasiva sottile. Prendiamone un foglio di grana 1200. Quindi strofiniamo sul graffio fino a limare bene la parte. A questo punto passiamo direttamente alla fase di lucidatura con l’olio come descritta in precedenza.

Sebbene il rimedio proposto si riveli efficace, la scelta migliore sarebbe quella, per quanto ovvia, di evitare di graffiare l’acciaio. Dunque prestiamo attenzione a non adoperare oggetti taglienti o abrasivi nella pulizia quotidiana. Ma particolare attenzione va adoperata quando eliminiamo il calcare. Infatti i prodotti specifici vanno risciacquati bene e velocemente dopo averli adoperati, per evitare che corrodano l’acciaio. Attenzione anche ai rimedi anticalcari “naturali”, che di solito sono sostanze molto acide, come limoni o pomodori. Infatti questi sono utili per rimuovere il calcare dai rubinetti, ma se lasciati troppo a lungo, a contatto con l’acciaio, potrebbero corroderlo eccessivamente.

