Durante le pulizie quotidiane, fra le parti della casa da pulire con più attenzione vi sono i pavimenti.

Questi ultimi, infatti, se non vengono igienizzati con costanza, potrebbero potenzialmente diventare il covo perfetto di germi, batteri e sporcizia. Inoltre, essendo realizzati con diversi materiali, andrebbero trattati con prodotti specifici per non rischiare di rovinarli, con il passare del tempo.

Seguendo questi principi, oggi sveleremo come realizzare un super detersivo fai da te adatto per quasi tutti i pavimenti.

Dimentichiamoci dell’aceto perché è questo il detergente multiuso che farà risplendere i pavimenti in un attimo

Partiamo dai pavimenti in gres, in ceramica e in cotto, che sono tra i più diffusi nelle nostre case. Questi ultimi, oltre ad arredare le stanze in maniera semplice ed elegante, sono anche molto pratici da pulire.

Tuttavia, dovremmo trattare anche questi con i giusti prodotti. In questi casi, infatti, possiamo realizzare un detersivo fai da te composto da tre ingredienti facilmente reperibili. Avremo bisogno di:

100 grammi di Soda Solvay, ossia carbonato di sodio;

25 grammi di detersivo per piatti;

800 millilitri di acqua del rubinetto.

Una volta mischiati gli ingredienti ed ottenuto il nostro detergente, basterà diluirne circa 40 millilitri in 5 litri di acqua. Con questo detersivo possiamo anche pulire molto efficacemente pavimenti realizzati con materiali più delicati come marmo e pietra viva.

L’efficacia di questo detersivo multiuso sta nella presenza del tensioattivo (detersivo per i piatti), che deterge e sgrassa anche le macchie più ostinate. La Soda Solvay, invece, funge da potenziante.

Quindi, dimentichiamoci dell’aceto perché è questo il detergente multiuso che farà risplendere i pavimenti in un attimo.

Pavimenti in parquet

Un altro materiale naturale molto comune nella realizzazione dei pavimenti è il legno. Quest’ultimo ha la capacità di rendere gli ambienti subito caldi ed accoglienti, conferendo carattere e bellezza a tutta la casa.

Tuttavia, è molto delicato ed dovremmo trattarlo con estrema attenzione, utilizzando dei panni in microfibra per non graffiarlo.

Per farlo durare nel tempo, basterà aggiungere al nostro detergente un olio molto particolare. Stiamo parlando dell’olio di lino, un ingrediente capace di conferire non solo protezione ma anche nutrimento al legno. Sarà sufficiente, quindi, aggiungere qualche goccia di olio nei 40 millilitri di detersivo, agitare ed inserire il tutto nell’acqua.

Sbiancare le fughe

Durante la pulizia dei pavimenti, però, le parti su cui bisogna soffermarsi con maggiore attenzione sono le fughe. Per pulirle e sbiancarle, infatti, non basta soltanto passare il detergente, ma bisognerebbe trattarle con prodotti e strumenti adatti. Per approfondire questi aspetti, rimandiamo alla lettura dell’articolo su come far brillare efficacemente le fughe del pavimento e della doccia.